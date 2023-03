Puso rumbo hacia Salta

9 de Julio entrenó este miércoles por la tarde en el estadio Germán Soltermam y a la noche viajó con destino a Salta, donde este viernes desde las 21.45 visitará a Central Norte, en el estadio Padre Martearena, en lo que será su debut en el Federal A en uno de los partidos de la segunda fecha de la Zona 4.

El entrenador Maximiliano Barbero terminará de definir la formación en la ciudad norteña, pero el posible once titular no tendría mayores variantes en relación al que colocó en el amistoso ante Libertad de Sunchales. Es decir con Joaquín Gómez; Jonathan Bogado, Agustín Vera o Matías Loboa, Facundo Centurión y Sebastián Acuña; Agustín Costamagna, Franco Baudracco, Wilson Ruiz Díaz o Maximiliano Aguilar y Nahuel Pereyra; Agustín Burdese y Maximiliano Ibáñez. Para el banco de suplentes quedan: Agustín Grinóvero, Agustín López, Alex Salcedo, Loboa o Vera, Ruiz Diaz o Aguilar, Fernando Nuñez y Román Bravo.



REKERS EL ARBITRO

El Consejo Federal de la AFA dio a conocer las designaciones para la segunda fecha del torneo Federal A a disputarse este fin de semana. El encuentro que disputará 9 de Julio en Salta mañana a las 21.45 será dirigido por Brian Rekers, de San Francisco, mientras que Luis Ortiz y Ricardo Williams, ambos de Santiago del Estero, serán los asistentes. Como cuarto árbitro estará Walter Cardozo, de Jujuy.

Los demás encuentros de la Zona 4 se jugarán el domingo: a las 17 Gimnasia y Tiro vs. Juventud Antoniana de Salta, Pablo Nuñez; y San Martín de Formosa vs. Boca Unidos de Corrientes, Mauricio Martín. A las 19.30 Sarmiento de Resistencia vs. Sol de América de Formosa, Enzo Silvestre. Libre: Crucero del Norte.



UNIÓN EN LAS PAREJAS

Por su parte, en la Zona 3, Unión de Sunchales visitará a Sportivo Las Parejas el domingo a las 17. Jonathan Correa, de Córdoba, será el árbitro secundado por Matías Balmaceda (Río Tercero) y María Belén Bevilacqua (Río Cuarto). Rodrigo Lezcano (Victoria) será el cuarto árbitro.

Los demás encuentros de la zona: domingo a las 16 DEPRO vs. Defensores de Villa Ramallo, Lucas Cavallero; a las 17 Independiente de Chivilcoy vs. Douglas Haig, Joaquín Gil; a las 19 El Linqueño de Lincoln vs. Sp. Belgrano de San Francisco, Fernando Marcos.