"El objetivo claramente es mantener la categoría"

A pocas horas de que 9 de Julio luego de 12 años vuelva a disputar la tercera categoría del fútbol profesional, el presidente Hugo Morel dejó sus impresiones en lo previo, tras un mes muy intenso para la dirigencia tras la obtención del ascenso. No solamente por el armado del plantel luego de haber contratado al cuerpo técnico encabezado por Maximiliano Barbero, sino por toda la logística en cuanto a la búsqueda de recursos y otras cuestiones.

Sobre el armado del presupuesto y la fuerte incidencia que en el mismo tiene la extensa zona que disputará el León, puntualizó que "el presupuesto es lo que manejábamos que sale jugar este tipo de torneo, agravado por lo que requiere el tema de viajes, donde parte del presupuesto se va a ir en ese tema. Es la realidad que nos tocó pero lo vamos a afrontar. Estamos trabajando para eso, tuvimos muy buena respuesta de nuestros sponsors, la gente que nos vino acompañando siempre quiere seguir estando y contentos por eso, con los que estaban y quienes se sumaron".

Luego hizo referencia a lo complicado que fue el armado del plantel cuando el mercado estaba muy ajustado para la realidad económica que se afronta en el Federal A. "El plantel nos tocó armarlo cuando el resto de los equipos estaban armados y en pretemporada. Cada uno de los refuerzos los hemos pensado muchísimo, hay arreglos que hemos hecho y que van a beneficiar al club. En líneas generales estamos conformes, lo mismo que el cuerpo técnico también, eso me deja tranquilo".

El máximo dirigente juliense acotó que "es un plantel joven, con muchos chicos, que lo hicimos largo -recordemos que llegaron 14 jugadores- para no tener problemas durante el año porque el torneo va a ser largo y duro. Es un equipo nuevo que va a necesitar su rodaje y ojalá se encuentre enseguida en su funcionamiento, que es lo que queremos lo mismo que el cuerpo técnico".

Cuando fue presentado Maximiliano Barbero, el DT expuso desde su conocida competitividad la aspiración de ir lo más arriba posible cuando le preguntaron sobre los objetivos con el equipo, si pasaban por mantener la categoría o algo más. La misma consulta le hicimos a Morel, que fue claro respondiendo que "claramente el 9 como principal objetivo es salvar la categoría, nos tocó armar todo esto muy rápido, el armado está pensado de esta manera para que el año que viene sea distinto, y por eso claramente es salvar la categoría. Lógicamente cada vez que empieza una competencia, uno se prepara para ganar y estar lo mas alto posible. Vamos a ver dónde nos va llevando el transcurrir del torneo".