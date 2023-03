Apymel pide la “urgente intervención” del Estado

Frente a la situación crítica de la cadena lechera en general, la cámara que agrupa a las pymes lácteas del país reclamó la intervención urgente de la Nación y la provincia. Fue la semana pasada desde la localidad cordobesa de Villa María, donde la Asociación desarrolló una reunión con sus bases para repasar “la situación extrema que atraviesan las empresas del sector y también los productores primarios, en un marco de sequía, diferencial cambiario, políticas erráticas o ausentes, en el camino de un año electoral”.

En el encuentro, los empresarios expusieron los puntos críticos que atraviesan, requiriendo la intervención y asistencia de los estados para cubrir a toda la cadena láctea.

“Si bien la producción viene afectada climáticamente en los últimos años, ahora la falta alimentación para los animales se hará más compleja porque no se tendrán reservas para el resto del año”, dijeron en un comunicado conjunto.

“Los tambos en general, pero específicamente los pequeños y medianos necesitan un auxilio real del Gobierno Nacional y de los provinciales de manera urgente -afirmó la cámara que conduce Pablo Villano-. Para intentar subsistir, son muchos los que achican sus rodeos enviando los animales a la feria y esto tendrá consecuencias aseguradas en el cierre de tambos y una mayor concentración de la producción primaria”.



POR SI FALTABA ALGO

En el medio, “los reclamos del sindicato Atilra para que se agilice la actualización de salarios por el ritmo inflacionario, las empresas deben cumplir con todo en un marco de presiones oficiales para sostener la actualización mensual del valor de la materia prima con un techo del cuatro por ciento, al igual que se obliga en los productos al consumo final, sin poder igualar costos productivos y mucho menos contemplar algún tipo de ganancia”, se quejaron desde APYMEL. “La falta de volumen impacta en el costo productivo por unidad, es decir la consecuencia no es solo el problema del tambero”, agregaron.

Según Apymel, “todas las circunstancias derivadas del Programa Precios Justos hacen que la situación sea insostenible para tener continuidad. La falta de insumos por la no aprobación de los pedidos a través del Sistema de Importaciones de la República Argentina, a pesar que el Gobierno remarque agilidad, la realidad de las pymes lácteas demuestra que desde su implementación se ha generado una falta de stock de insumos de todo tipo, con el consecuente incremento de precios, poniendo en serio riesgo la producción de productos lácteos”.

Además, “con la continuidad de esquemas de retenciones, diferenciales cambiarios, e incluso precios internacionales contraídos, no existe la generación de diferencias financieras en las empresas incluidas en la cámara que logran salir al exterior. Se necesita una inminente actualización de los valores de referencia de los productos para no seguir pagando impuestos por encima del precio real de la mercadería exportada”.

Ante la grave situación planteada en todos los frentes, APYMEL reiteró los pedidos de audiencia ya cursados al secretario de Agricultura, Juan José Bahillo; y al ministro de Economía, Sergio Massa, diciendo que “las pymes lácteas demuestran cada día la voluntad en la producción de alimentos, entienden la crisis que se vive en los tambos, las necesidades de los trabajadores lecheros frente al aumento del costo de vida, pero exigen la gestión inmediata de políticas que puedan mejorar las condiciones de la tarea diaria”.

Sin dudas se trata de “un momento extremo, de carácter histórico, que requiere de medidas adecuadas para no seguir profundizando condiciones adversas en toda la lechería nacional”.

Mientras tanto, muchos productores denuncian que las compensaciones del Gobierno nacional, si bien ya fueron publicadas en el Boletín Oficial, aún no se están monetizando (fueron anunciadas a mediados de enero).