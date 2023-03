Unos pocos milímetros no alcanzaron para humedecer el perfil

Los suelos de la región continúan muy secos y el clima no da tregua. A la ola de calor se le suma el pronóstico errático de lluvias. Se agrava la situación agrícola.

La secuencia de las imágenes de los cultivos de sojas tardías, maíces tempranos y tardíos, en diferentes etapas fenológicas, ubicados en los departamentos del centro y sur del área del Servicio de Estimaciones Agrícolas, es alarmante por dónde se la mire. Algunas regiones recibieron chaparrones pero insuficientes.

El de los últimos siete días (hasta ayer), fue un período que se caracterizó por los elevados registros térmicos (41°C de máxima) ocurridos en la totalidad de la zona de estudio de la Bolsa de Comercio de Santa Fe. “Un alto porcentaje de los cultivares, especialmente los tardíos evidenciaron su deterioro que aumentó diariamente, se visualizó en los variados síntomas con distintos grados de afectación sobre todas las parcelas y con incalculables efectos en los futuros rendimientos. Por lo que las constantes actividades de seguimiento y las evaluaciones diarias, determinarían los posibles resultados de la cosecha gruesa”, reportaron desde la entidad.

El pasado martes 14 parecía que se venía un alivio pero de todas las áreas beneficiadas por lluvias, esta región quedó exceptuada, registrándose variaciones pluviométricas de 1 a 5 mm y en el mejor de los casos hacia el Este provincial, 25 a 30 mm como máximo.

Para el intervalo comprendido hasta el 21 de marzo de 2023, los pronósticos prevén desde su comienzo cielo parcial a totalmente nublado, con el devenir de las horas se acentuaría la inestabilidad climática, precipitaciones de dispares intensidades y montos. La situación que se extendería hasta inicios del sábado 18, revirtiéndose a condiciones estables, buen tiempo, jornadas soleadas, algunos intervalos nubosos y aumento progresivo de las temperaturas diarias, contexto que se extendería en toda el área de estudio, hasta el final del período.

Las temperaturas fluctuarían entre mínimas de 20 a 26 ºC y máximas de 30 a 37 ºC.

MAGRA COSECHA DE MAÍZ TEMPRANO

Las condiciones ambientales que reinaron durante la semana en toda el área de estudio, permitieron el progreso lento pero constante, de la cosecha del maíz de primera.

El grado de avance logrado hasta la fecha fue del 50 %, un adelanto intersemanal de 13 puntos y un retraso 7, en comparación con la campaña pasada.

Los resultados obtenidos no variaron, continuaron siendo muy bajos a bajos, en particular en los departamentos del norte y centro santafesino, porque fue donde la recolección avanzó en mayor proporción.

Los rendimientos promedios mínimos y máximos logrados hasta la fecha, para el Norte: departamentos Nueve de Julio, General Obligado, Vera y norte de San Javier, entre 6 - 9 a 12 qq/ha hasta 25 - 30 a 35 qq/ha, con lotes puntuales de 40 a 45 qq/ha; en el Centro, departamentos San Cristóbal, San Justo, Castellanos, Las Colonias y La Capital, entre 08 - 15 a 20 qq/ha hasta 30 - 35 a 45 qq/ha, con lotes puntuales de 50 a 52 qq/ha, y; en el Sur, departamentos San Martín y San Jerónimo, entre 18 - 20 a 22 qq/ha hasta 32 – 35 a 45 qq/ha, con lotes puntuales de 55 y 65 qq/ha.

La variación y la amplitud de los rindes, que oscilaron desde 6 a 65 qq/ha, en casos excepcionales, estuvieron dadas por un conjunto de aspectos, pero fundamentalmente, por las condiciones ambientales de déficit hídrico y estrés térmico.



ASOMA LA SOJA TEMPRANA

Los cultivares de soja temprana se encontraron en variados estadios reproductivos, con una gran heterogeneidad de condiciones, desde muy buenos, buenos, regulares a malos, siendo muy heterogéneas sus realidades durante todo el transcurso del ciclo.

La oleaginosa implantada en primer término, en un bajo porcentaje y en los departamentos del sur, se encontró en el final de su etapa reproductiva, prácticamente definido sus rindes y en los próximos 10 a 12 días, daría comienzo su recolección.



SE DETERIORA LA SOJA TARDÍA

En general, los lotes de soja tardía, como consecuencia de los elevados registros térmicos y dentro de los escenarios ambientales de la semana, se deterioraron aún más con el transcurso de los días y se visualizaron, en mayor proporción, los daños. Sumado a ello, presentaron irregularidades en sus desarrollos vegetativos, reproductivos y estados, por la ausencia de agua útil en los perfiles de los suelos, situación que condicionó fuertemente su futuro.



MAÍZ TARDÍO

Los maizales tardíos presentaron variados síntomas de déficit hídrico o estrés térmico, con una realidad muy compleja y una gran amplitud de estados vegetativos.

Se los observó con distintos grados de impactos; algunos interrumpieron su desarrollo vegetativo o la floración; otros, con mortandad de hojas basales, plantas secas en dispar densidad y como resultado, parcelas no uniformes, discontinuas, manchonadas.

En cuanto al agua útil reportada en el perfil de suelo, el SEA informó que “en la superficie total del área de estudio del centro norte santafesino, constituida por los departamentos Nueve de Julio, Vera, General Obligado, San Cristóbal, San Justo, San Javier, Garay, Castellanos, Las Colonias, La Capital, San Martín y San Jerónimo, la disponibilidad de agua útil en los primeros 20 cm de los suelos, se encontró con diferentes realidades, desde buena a regular en localidades puntuales y de escasa a nula en otras, como consecuencia de la distribución heterogénea e irregular, de las precipitaciones registradas”.