Ante la falta de respuestas, las bases de Federación Agraria definen acciones

Pasaron 16 días desde aquel 28 de febrero en que Federación Agraria Argentina (FAA) decidió realizar una asamblea en Villa Constitución, que contó con la presencia de toda la Mesa de Enlace. Precisamente, una de las determinaciones adoptadas en el final del encuentro contemplaba esperar la finalización de Expoagro para ver qué acciones llevar a cabo, en caso que el Gobierno (tal como está sucediendo) no cumple con sus promesas.

Por eso, desde la entidad que conduce Carlos Achetoni informaron que continúan en “alerta y movilización” ante de respuestas. Pero además, el Consejo Directivo Central se reunirá el próximo viernes por la mañana, para definir las medidas a seguir.

“Las medidas a tomar son para hoy, mañana seremos menos (¿o será que la política es esa?)”, se preguntaron de manera irónica desde FAA.

“En los últimos 10 días, la estimación de cosecha de soja y maíz se ha visto reducida y afectada de manera drástica; los animales se van quedando sin alimento y no hay pasturas, lo que ya se visibiliza en la liquidación forzosa de ganado y hasta el cierre de algunos tambos; y las economías regionales siguen sin soluciones concretas para atender sus necesidades”, manifestaron.



MEDIDAS EXTRAORDINARIAS

Para los chacareros, la situación es extraordinaria y requiere de medidas urgentes. Por eso, proponen:

• Ayudas a través de ANR para los afectados.

• Créditos a tasa cero y un año de gracia para atravesar la crisis y afrontar los compromisos y la inversión sin que queden productores en el camino.

• Exenciones impositivas tales como ganancias y anticipos de ganancias.

• Levantamiento de embargos por parte en AFIP de productores afectados y moratorias a largo plazo.

• Una reforma tributaria integral y progresiva, con urgente eliminación de la dualidad cambiaria que sigue destruyendo la ganadería y las economías regionales.

• Instrumentos crediticios inminentes para afrontar los arriendos, hoy imposible de pagar en muchos casos.

• Que se tomen medidas urgentes y sin burocracia. Productor que desaparece no puede volver al circuito productivo.