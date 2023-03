En Sunchales arranca el Preparatorio

Este miércoles comenzará el torneo Preparatorio de primera división de la Asociación Rafaelina de Básquetbol. Por la primera fecha, desde las 21hs, Ben Hur visitará a Libertad de Sunchales en el Hogar de los Tigres con el arbitraje de Gonzalo Ponce y Axel Merlo.

En esta primera competencia de la temporada, la BH integrará el Grupo “A” junto a Libertad, Quilmes y Atlético. Mientras que por el Grupo “B” participarán, Unión de Sunchales, 9 de Julio, Independiente y Peñarol.

El resto de la jornada a jugarse el fin de semana tendrá estos encuentros: Quilmes vs. Atlético, Peñarol vs. Unión y 9 de Julio vs. Independiente, todos previstos para el viernes a las 21.30.



DERROTA DE LOS TIGRES

POR LA LIGA ARGENTINA

Este martes se cortó la racha de dos victorias consecutivas de Libertad, que en una nueva presentación en la Liga Argentina perdió como visitante en Armstrong ante el local Norte por 69 a 65. Augusto Alonso, con 17 puntos, y Estéfano Simondi con 11, fueron los principales anotadores del equipo de Sebastián Porta.

El sábado 18 el equipo sunchalense recibirá a Jachal y luego cerrará marzo con tres juegos en la ruta: Jachal, Rivadavia y GEPU, antes de los play offs.