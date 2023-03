La Copa sigue en Sunchales

La Copa Departamento Castellanos tendrá continuidad este miércoles, desde las 22:15, cuando en el «Dr. Plácido Tita» el local Libertad de Sunchales reciba a Belgrano de San Antonio. Antes, a partir de las 21:00, 9 de Julio de Rafaela enfrentará a Talleres de María Juana en categoría 2011.

El elenco de Gustavo Giorgi se perfila como uno de los animadores de la temporada. En su camino en este certamen, Libertad viene de eliminar por penales a Independiente de San Cristóbal y de vencer 3 – 0 a San Martín de Angélica. Por su parte, Belgrano de San Antonio accedió a esta instancia sin que le conviertan goles: 2 – 0 vs Bochófilo Bochazo y 1 – 0 ante Deportivo Bella Italia.El ganador de este cruce enfrentará en semifinales al vencedor de Peñarol – Quilmes.



PRÓXIMOS ENCUENTROS

Esta Copa tendrá continuidad de la siguiente manera: Peñarol vs. Quilmes (local Peñarol – domingo 19 a las 18.15 hs), categoría 2011: Atl. María Juana vs. Unión (17 horas).

Sportivo Norte vs. Ferrocarril del Estado (local Sp. Norte – sábado 18 a las 18.15). Categoría 2011: Sportivo Norte vs. Ferrocarril del Estado (17).

Atlético de Rafaela vs. Independiente de Ataliva (local Atlético de Rafaela – domingo 19 a las 19.15). Categoría 2011: Atlético de Rafaela vs. Deportivo Josefina (18).

Brown de San Vicente vs. Ben Hur (local Brown – domingo 19 a las 19 hs.). Categoría 2011: Brown vs. Ben Hur (17.45).