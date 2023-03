Se pondrá en marcha el Apertura

Este miércoles se abrirá el torneo Apertura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol con la disputa de siete encuentros, entre las zonas A y B, sumado al Interzonal. Con varios de los equipos continuando en carrera en la Copa Departamento Castellanos, será una semana cargada de actividad en las canchas de Rafaela y la región.

En la Zona A se jugarán los siguientes partidos: hoy 21.30 Quilmes vs. Deportivo Josefina (20 hs. Reserva); 21.45 Deportivo Ramona vs. 9 de Julio (20.15 Reserva) y 22.00 Argentino de Vila vs. Sportivo Norte (20.30 Reserva).

Para el domingo quedó programado el compromiso, desde las 16.30, entre Deportivo Aldao vs. Libertad de Sunchales (15 Reserva).

Por la Zona B estos serán los encuentros: hoy 21.30 Florida de Clucellas vs. Brown de San Vicente (20 Reserva); 22.00 Ferro vs. Argentino de Humberto (20.30 Reserva); y 22.00 Atlético María Juana vs. Ben Hur (20.30 reserva). Jueves lo harán, a las 20.00 Unión vs. Atlético de Rafaela (18.30 Reserva).

El Interzonal entre Deportivo Tacural y Peñarol, en cancha del primero, también se jugará hoy a las 21.30 (20.00 Reserva).

Como ocurre en los últimos años, se espera un torneo entretenido ya que varios equipos se han reforzado convenientemente, no solo para afrontar la temporada de Liga Rafaelina, sino también para la Copa Santa Fe y el Regional en el caso de quienes lo disputarán.

Entre los clubes que realizaron algunas incorporaciones en estas últimas semanas, cabe mencionar la llegada de Matías Clemenz, proveniente de Ferro, a Ben Hur; de Luciano Cura, marcador central proveniente de Colón, también a Ben Hur; de Gustavo Mathier (ex Ben Hur) a Peñarol; de Andrés Velazco (ex 9 de Julio) a Ferrocarril del Estado, entre otras.



PRESENTACIÓN

Luego de la reunión del Consejo Directivo de la Liga Rafaelina en las instalaciones del Club Peñarol se realizó anoche la presentación de los torneos, encabezada por el presidente de la mesa directiva Fabián Zbrun, junto a autoridades y funcionarios presentes. Cabe destacar la presencia del Senador Alcides Calvo, quien estuvo colaborando en la gestión de cuestiones administrativas además de brindar su gran apoyo con la disputa de la Copa Departamento Castellanos.

Estuvieron presentes jugadores referentes de las cuarenta instituciones afiliadas con sus respectivas camisetas, mientras que los campeones del año pasado, Ben Hur (Absoluto), Quilmes (Copa Centenario) y Argentino de Humberto (Primera B), posaron con los respectivos trofeos.

El torneo de Primera B dará comienzo la semana que viene, mientras que las divisiones inferiores lo harán el 1 de abril.

Durante la presentación, Zbrun destacó la incorporación de dos nuevos clubes como Juventud de Rafaela y La Trucha de Frontera, como así también el regreso de Sp. Aureliense.