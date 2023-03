Fuerte crítica desde la oposición por la aceleración inflacionaria

La inflación del mes de febrero se ubicó en el 6,6%, según indicó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), y la oposición le salió al cruce al Gobierno con duras críticas. El índice acumula un aumento del 13,1% en el primer bimestre del 2023.

El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, resaltó que el dinero, en un año, pasó a valer la mitad y agregó: "Eso hicieron, eso vamos a cambiar".

La presidenta del Consejo Nacional del PRO y precandidata presidencial, Patricia Bullrich, puntualizó en las diversas variables que aumentan la inflación y sentenció: "Acá no hay bolsillo que aguante. Vamos a iniciar otro camino".

Fiel a su estilo, el diputado de la Libertad Avanza Javier Milei argumentó que la inflación "es siempre un fenómeno monetario", y apuntó contra la clase política en general: "Mientras los políticos argentinos no entiendan este concepto, vamos a seguir con estas tasas obscenas de inflación. Por eso, frente a éstos políticos chorros, la única solución es eliminar el BCRA".

Por su parte, el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara de Diputados, Mario Negri, apuntó contra la interna del Frente de Todos y afirmó que le Gobierno, "a ritmo sostenido, empobrece a los argentinos día a día" y se preguntó: "¿Para qué quieren seguir gobernando si no tienen respuestas?".

Mientras que el senador radical Martín Lousteau afirmó el nuevo dato del 6,6% deja "en evidencia los errores repetidos" y cerró: "No es un problema exclusivamente económico, es un problema político. Basta de parches". (NA)