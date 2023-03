La inflación de febrero fue de 6,6%

El costo de vida mostró una fuerte suba en febrero y llegó al 6,6%, mientras acumuló un 102,5% de suba en los últimos doce meses, informó ayer el INDEC. El rubro alimentos y bebidas mostró una fuerte disparada y llegó al 9,8%. La suba se ubicó por encima de las proyecciones de las principales consultoras y analistas.

En el primer bimestre, la inflación acumuló un alza del 13,1 por ciento. También hubo un salto importante en los precios de comunicaciones (celulares y otros), del 7,8%, mientras que restaurantes y hoteles subieron 7,5%, impulsados por el turismo de verano.

La división de mayor aumento en el mes fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, principalmente por la incidencia que tuvo el alza de Carnes y derivados y de Leche, productos lácteos y huevos. Las siguientes divisiones con mayores aumentos fueron Comunicación (7,8%), sobre la que incidió el alza de los servicios de telefonía e internet y Restaurantes y hoteles (7,5%), por las subas en Restaurantes y comidas fuera del hogar.

También se destacó en el período el aumento de: las cuotas de las prepagas, que impactó sobre Salud (5,3%); cigarrillos, en Bebidas alcohólicas y tabaco (5,2%); los combustibles, dentro de Transporte (4,9%); y los servicios de electricidad y agua en algunas regiones, en Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (4,8%).

El aumento de Alimentos y bebidas no alcohólicas (9,8%) fue el que más incidió en todas las regiones. Al interior de la división, se destacó principalmente la suba de Carnes y derivados. A su vez, aunque con menor magnitud, se destacaron las subas en Leche, productos lácteos y huevos; y en Frutas, por cuestiones estacionales.

Las dos divisiones de menor variación en febrero fueron Prendas de vestir y calzado (3,9%) y Educación (3,2%).

A nivel de las categorías, el IPC Núcleo lideró el aumento (7,7%), seguido de Regulados (5,1%), en tanto que Estacionales registró un incremento de 3,3%.



MÁS DETALLES DEL

PRECIO DE ALIMENTOS

El aumento de alimentos y bebidas no alcohólicas fue del 9,8% en febrero, al superar en más de 3 puntos porcentuales al índice general de inflación (6,6%). Dentro de este rubro se destacó la suba de los precios de la carne, que se incrementó 33% en promedio, respecto del mes anterior. En este sentido, se destaca que el acuerdo de precios no tuvo incidencia en febrero y recién se sentirá en marzo, según estimaciones del Gobierno aunque en solo Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

A su vez, aunque en menor medida, sobresalió la incidencia de productos lácteos y huevos. El incremento de los artículos de la canasta básica alimentaria se encuentra alineado con el índice inflacionario de los últimos doce meses, al totalizar un aumento de 102,6% contra un 102,5% del índice general de precios.

En particular, los productos cárnicos como la carne picada (35%), cuadril (34,3%), paleta (33,5%), la nalga (32,8%) y el asado (28,6%), fueron los que repercutieron en la fuerte tendencia alcista.

Respecto del rubro frutas y verduras, la naranja lideró el listado de subas con un 72% de aumento respecto al mes pasado, mientras que el precio del tomate redondo registró una disminución de 18,7% en comparación con el mes de enero.

Entre los productos que mas subieron en el último mes, en base una selección de artículos que el INDEC releva en el área del Gran Buenos Aires, se destacan algunos estacionales relacionados a frutas y verduras y otros de productos de almacén, aunque muchos de estos últimos ingresaron en el programa Precios Justos, con una pauta de aumento mensual del 3,2% hasta el mes de junio inclusive.

A continuación, los principales productos de almacén que sufrieron cambios significativos: La leche fresca entera en sachet por litro tuvo un aumento de 4,8% alcanzando los $236,04 por litro. El aceite de girasol en botella de 1,5 litros se incrementó de un mes a otro en un 6,6%, alcanzando un valor promedio de $867,07. El queso cremoso ascendió 9,9%, mientras que el agua sin gas embotellada en 1,5 litros subió un 5,5% y las gaseosas de base cola un 5%.

Otros rubros para destacar, que aumentaron muy por encima de la inflación, y del 3,2% que no podrán pasar en los próximos meses, fueron productos como los fideos secos guiseros por 500 gramos (6,4%), el arroz blanco por kilo (14,6%), las arvejas secas remojadas (6%), la leche en polvo (5,4%), el yogur firme (9,9%), el pan francés (5,4%) y los huevos de gallina (13,2%).

Por último, se observó también que ningún producto de almacén arrojó una baja en el precio respecto de enero. (NA)