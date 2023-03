Por el calor, dos escuelas de Rafaela suspendieron clases

Con la mini tormenta que se desató ayer a media tarde en Rafaela hubo un leve descenso de la temperatura, que si bien no fue pronunciado al menos significó un alivio a la ola de calor que afecta a esta ciudad y gran parte del país desde hace más de una semana.

De todos modos, ayer al mediodía el titular de la Región III de Educación, Gerardo Cardoni, informó que dos establecimientos escolares de Rafaela habían elevado pedidos para alterar el dictado de las clases. "La Escuela Primaria Nº 1.186 'Lisandro de la Torre' de barrio Italia resolvió la suspensión de las actividades debido a las altas temperaturas. En tanto, la Escuela Nº 654 "Nicolás Avellaneda" aplicó la disminución del horario de clases", precisó el funcionario.

El lunes, el gobernador Omar Perotti había dejado en manos de directores de escuelas y supervisores la decisión de dictar o no clases ante la ola de calor que afecta a gran parte del territorio nacional. Incluso, ese día, una escuela de la ciudad de Rosario tomó una medida más que sorpresiva: los alumnos y las alumnas asistieron al establecimiento en malla y fueron "manguereados" por los maestros.

Las imágenes de lo ocurrido fueron difundidas en las redes sociales y se viralizaron con una gran velocidad. Según la dirección del Complejo Educativo "Francisco Gurruchaga", la medida se debe a que tras el apagón masivo y la continuidad de altas temperaturas la baja tensión no permite que los aires acondicionados funcionen. Así fue como se informó que los chicos de primero a séptimo grado podrían asistir a la escuela sin el uniforme y vestir una malla, ojotas, llevar toalla y una muda de ropa extra.

"Surgió la idea de poder transformar un ratito del momento en la escuela en un instante para refrescarse, sin interrumpir la jornada de clases. Para nosotros es fundamental asegurar la permanencia", explicó Mariana Sánchez, directora de la escuela primaria a Cadena 3.

Además, decidieron acatar esta resolución para que no se lleve a cabo el pedido del gremio docente de suspender las clases. Desde la escuela también manifestaron que esta situación que atraviesa la Argentina sirve como aprendizaje: "Esto lleva a trabajar en las aulas lo que tiene que ver con el calentamiento global, el cuidado del agua y del aire acondicionado, que no podemos usar por problemas de tensión".

Aunque las imágenes muestran cierto alivio ya que en los recreos los estudiantes disfrutan y se pueden refrescar, también generó cierta controversia entre los padres ya que algunos no están de acuerdo con la medida tomada por las autoridades.