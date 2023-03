Meprolsafe aún espera reunión con Costamagna

En el campo hay que tener paciencia con el clima. Y también con la política y los gobiernos. En ocasiones no queda otra alternativa que resignarse con el tiempo, porque poco se puede hacer. ¿Y con la política? Da la sensación que también.

La Mesa de Productores Lecheros de Santa Fe (Meprolsafe), que tiene su sede en Rafaela, envió por segunda vez en poco más de un mes una carta con el pedido para que se convoque a una reunión urgente de la Cadena Láctea Provincial y Nacional. ¿Los destinatarios? El ministro de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa Fe, Daniel Costamagna y el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo (ambos funcionarios también productores agropecuarios).

"El pasado 23-01-23 hemos solicitado la convocatoria de la Cadena Láctea Provincial y Nacional. Como las mismas no se han realizado y vemos que día a día van desmejorando las condiciones de producción, en la fecha hemos enviado a ambos el recordatorio", explicaron desde la Comisión Directiva de Meprolsafe que preside Roberto Perracino y tiene como secretario a Roberto Socin.

El nuevo planteo fue formulado un día después de la durísima nota enviada por la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe) al Gobierno santafesino con reclamos al por mayor por la insuficiente asistencia a los productores agropecuarios que soportan los efectos de la sequía. La entidad advirtió sobre una situación de "catástrofe" en los campos de Santa Fe y acusaron al gobernador, Omar Perotti, de no cumplir con los compromisos asumidos ante el sector e incluso pusieron en duda la inversión de la Provincia para ayudar a las agro empresas. También cuestionaron a la gestión provincial de no exigir al Ministerio de Economía de la Nación para que cumpla sus promesas para mejorar la asistencia al sector.