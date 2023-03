¿Quiere vivir 100 años? Las recomendaciones de la ciencia

NOTA I



Por Teddy Amenabar*



WASHINGTON.- Los especialistas anticipan que el número de centenarios -personas que viven más de 100 años- seguirá en aumento en las próximas décadas. Y si bien la genética juega un rol importante en tener una vejez saludable, la actividad física, la contención social y el lugar donde vivimos también influyen en nuestras chances de vivir una larguísima vida.

Hasta su reciente fallecimiento a la edad de 118 años, la persona más longeva del mundo era la hermana Andrés, una monja católica francesa nacida con el nombre de Lucile Randon. Ahora se cree que las dos personas más ancianas son María Branyas Morera, una mujer española de 115 años, nacida en Estados Unidos, y Fusa Tatsumi, que vive en Osaka, Japón, y también tiene 115, aunque es 52 días menor que Morera, según la base de datos del Grupo de Investigación Gerontológica.

Según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de 2022, en el mundo hay unos 593.000 centenarios. Y es un grupo etario en veloz crecimiento. Las proyecciones de la ONU para 2050 es que entonces habrá 3,7 millones de centenarios.



¿TE SACASTE LA

LOTERÍA GENÉTICA?

Los investigadores que estudian la prolongación del lapso de vida de los humanos dicen que las razones de que alguien viva más de 100 años empiezan en su ADN, los genes heredados de nuestros padres.

“Nadie llega tan lejos si no se sacó la lotería genética al nacer”, dice S. Jay Olshansky, profesor de salud pública de la Universidad de Illinois en Chicago. “Así que el número principal viene de la genética”, añade.

Cuanto más hayan vivido los padres, más chances de tener una vida larga y en salud, señalan los especialistas. Luigi Ferrucci, director científico del Instituto Nacional del Envejecimiento de Estados Unidos, dice que los hijos de padres centenarios suelen tener una vida más larga y saludable que sus pares.

“Y probablemente no responda a un solo gen, sino a una combinación de genes”, señala Ferrucci.



VIVIR MÁS DE 100 COMPLICA

LOS AÑOS DE RETIRO

Nir Barzilai, director del Instituto de Investigaciones del Envejecimiento de la Escuela de Medicina Albert Einstein, en el Bronx, ha analizado las vidas de cientos de centenarios, incluyendo a sus cónyuges y a sus hijos. Según los estudios de Barzilai, los hijos de los centenarios “son unos 10 años más sanos” que sus pares.

Ahora los científicos planear usar herramientas de inteligencia artificial para encontrar esos genes y desarrollar fármacos específicos para ellos. “Estamos abocados a encontrar todos los genes de la longevidad”, señala Barzilai.

En febrero, Olshansky y sus colegas lanzarán una plataforma donde la gente podrá cargar los datos de un servicio de testeo genético “para identificar si tienen los genes asociados con una longevidad excepcional”, y así puedan planificar mejor la economía de sus años de retiro.

“En mi caso, por ejemplo, soy portador de dos pares de genes asociados con la longevidad”, dice Olshansky. “Así que probablemente tenga que demorar mi jubilación”, sostiene.



EL ENTORNO Y EL

ESTILO DE VIDA

En cuanto a la importancia del estilo de vida en comparación con la importancia de la genética, no hay consenso entre los científicos, pero la mayoría de los expertos dice que una buena genética solo alcanza hasta cierto punto.

Jamie Justice, profesora adjunta de gerontología en la Universidad de Wake Forest, dice que algunas investigaciones sugieren que alrededor del 25% de la longevidad responde a la genética. El otro 75% se relaciona con el entorno: dónde se vive, qué se come, la frecuencia del ejercicio físico y la red de contención de amigos y familia.



(*) Periodista especializado en el tema salud de The Washington Post.