Entrada gratuita para el TC 2000 este fin de semana en Rafaela

En la casa de la provincia de Santa Fe ubicada en Capital Federal se realizó el lanzamiento oficial de la segunda fecha del Campeonato Argentino de TC2000 que se disputará este fin de semana en el Autódromo Ciudad de Rafaela. Con la presencia de Alejandro Grandinetti (Secretario de Turismo de la Provincia de Santa Fe), Alejandro Levy (Presidente de TC2000 y Tango Agencia), Mario Ricotti (integrante de la Subcomisión de Automovilismo del Club Atlético Rafaela) y los pilotos Leonel Pernía, Tiago Pernía, Franco Vivian, Julián Santero y Thiago Bettino se presentó oficialmente el gran evento previsto para el sábado y domingo.

En el marco de la segunda fecha del Campeonato se disputará la carrera Nº 32 en la historia del TC2000 en el “Templo de la velocidad” que además recibirá al TC2000 Series, a la Fórmula Nacional Argentina y a la Fiat Competizione.

Consultado sobre que significa recibir al TC2000 en Rafaela, Alejandro Grandinetti expresó: “El Autódromo Ciudad de Rafaela es la Catedral de la Velocidad de la República Argentina y para Santa Fe es un orgullo y un honor recibir al TC2000, la categoría más tecnológica de Sudamérica y que reúne a los mejores pilotos. Estamos convencidos que vamos a tener un fin de semana espectacular con un evento que tendrá entrada general libre y gratuita”.

Por otro lado, Alejandro Levy, presidente de Tango Agencia y TC2000, manifestó: “Es muy importante para Tango Agencia y el TC2000 visitar una vez más el Óvalo de Rafaela. Los pilotos disfrutan mucho correr en un circuito emblemático como así también el público que ven pasar los autos a casi de 300 km/h. También es todo un desafío para los equipos porque tienen que cambiar la puesta a punto de los autos y genera mucha más adrenalina de lo habitual. Sin dudas que vamos a tener una gran carrera”.

Mario Ricotti, integrante de la Subcomisión de Automovilismo del Club Atlético Rafaela, dijo: “Es un orgullo que el TC2000 vuelva a Rafaela. Como es habitual, tendremos un lindo espectáculo que tendrá entrada general sin cargo para el público. Es una buena iniciativa para que nadie se quede afuera de un evento tan importante como este”.

Cabe acotar que se cobrará solamente la entrada a boxes, con un valor de 4.000 pesos, y el ingreso del automóvil en 2.000 pesos, mientras que los vehículos pesados abonarán 5.000 pesos.



LOS PILOTOS

En cuanto a los pilotos, sobre qué sienten a la hora de correr en el Ovalo, Franco Vivian destacó: “El Óvalo es un trazado que no debe faltar en el calendario. El año pasado se dio la mejor carrera de la temporada en un circuito que es apasionante para los pilotos y los fanáticos en el que se llega a mucha velocidad. Sin dudas que será un espectáculo fantástico para ver”.

Julián Santero, piloto del Toyota Gazoo Racing fue otro de los que siente como especial correr en Rafaela y así lo expresó: “Correr en el Óvalo genera un nivel de adrenalina mucho más alto que un circuito tradicional por la velocidad en la que se transita y por las maniobras que se dan arriba de los 180 km/h. Esto hace que el público lo pueda disfrutar al máximo. Espero tener un buen funcionamiento con el Toyota Corolla, en 2022 largué último y terminé segundo, y se me escapó la carrera por muy poco. Este año voy por la revancha”.

Leonel Pernía, campeón 2022 de TC2000, dejó sus sensaciones: “Correr en Rafaela se trata de ir al límite a mucha velocidad en los curvones, se trata de succión, se trata de carreras apasionantes donde el pelotón siempre va compactado, se trata de frenajes muy difíciles porque la puesta a punto es totalmente distinta a cualquier otro circuito. Los autos tienen muy poca carga aerodinámica y la referencia de frenado cambia constantemente. Todo esto genera un gran desafío para los pilotos. Tengo muchas ganas de que llegue el fin de semana. En lo personal, el objetivo es sumar fuerte para el campeonato, tenemos una puesta a punto en el Renault Fluence que funciona bien en Rafaela y espero aprovecharla”.

Thiago Pernía, campeón 2022 de la Fórmula Nacional y actual piloto del TC2000 Series, dijo: “En Rafaela las carreras son muy parejas. Este año me toca correr por primera vez con un auto con techo y creo que va a ser entretenido. La idea el fin de semana es recuperar los puntos que perdí en Buenos Aires así que llego con las mejores expectativas”.

Por último, Thiago Bettino, el joven piloto de 15 años de la Fórmula Nacional Argentina afrontará su primera vez en Rafaela y dejó en claro cuáles son sus intenciones en la segunda fecha del año: “Seguro vamos a tener una carrera apasionante como la del año pasado. Las características del circuito se prestan para que sea un lindo espectáculo. De mi parte el objetivo es seguir sumando experiencia arriba del auto así que espero poder cerrar un buen fin de semana”.