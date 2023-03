Triunfos rafaelinos en el Abierto

Con 117 inscriptos este fin de semana se jugó el Primer Abierto de la Liga de Tenis del Litoral Argentino. El ex Nacional Grado 3 se debía hacer en Santa Fe pero por un inconveniente a último momento se decidió cambio de escenario y los dos clubes esperancinos, en forma conjunta, Lawn Tennis Club Esperancino con el ”Rafa Tenis” lo llevaron adelante.

En el certamen hubo dos triunfos rafaelinos, a través de representantes de Atlético de Rafaela. En varones fue a través de Thiago Torasso (Sub 16), que en la final entre compañeros triunfó sobre Felipe Brarda por 6-1, 2-6 y 10-5 en el súper tie breack. En damas el titulo fue para Regina Buffa (Sub 18).

El certamen se jugó de viernes a domingo, siguiendo las recomendaciones de cuidados e hidratación de parte del Ministerio de Salud.



EQUIPO FEMENINO ARGENTINO

La capitana Mercedes Paz dio a conocer la lista de convocadas argentinas para afrontar el Grupo I Américas 2023 de la Billie Jean King Cup, que se disputará del 11 al 15 de abril en el Corporación Recreativa Tennis Golf Club, de Cúcuta (Colombia), sobre polvo de ladrillo.

Nadia Podoroska (108° WTA), Lourdes Carlé (153), Julia Riera (266) y las debutantes Martina Capurro Taborda (400) y Berta Bonardi (541) serán las representantes de la Selección Argentina de Tenis, que buscará volver a los Playoffs de la competencia, instancia que disputó los dos últimos años.