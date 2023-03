No descartan suspender clases en escuelas debido a la ola de calor

El gobernador, Omar Perotti, dijo que los directores de las escuelas santafesinas tienen la facultad de suspender el dictado de clases en caso de que la infraestructura de los establecimientos impida el normal desarrollo de actividades, como la falta de energía eléctrica, agua o equipamiento para climatizar las aulas. "Cada escuela tiene la capacidad de saber evaluar las condiciones en la que está y sus características para poder estar dando clases o no", subrayó el mandatario provincial al encabezar la inauguración del Edificio propio del Polo Educativo de Puerto General San Martín y el inicio del ciclo lectivo 2023.

"Creo que tenemos directores con la suficiente capacidad de poder decidir y evaluar si estamos en condiciones de poder dictar clases o se desafectará y no se desarrollarán en esos lugares", afirmó Perotti. "Hay decisiones que hay que tomar sobre infraestructura y sobre capacidades de establecimientos educativos muy distintos. Convivimos con escuelas que tienen ventiladores, aires acondicionados, que no tienen problemas de suministro de agua, (y otras) que tienen que tener su dotación de agua potable para reforzar", señaló el gobernador ante la prensa.

Por su parte, el Ministerio de Educación provincial sugirió ayer no suspender las actividades escolares excepto casos de emergencia. "Con el tema calor seguimos las indicaciones del Ministerio de Salud: no hacer actividad física, controlar la ingesta de líquidos en forma permanente y no suspender las actividades, salvo en algún caso de emergencia, en cuya situación el equipo directivo lo resuelve y lo comunica a su supervisor o supervisora", expresó la comunicación ministerial que llegó a las distintas regionales de Educación.

Al respecto, el titular de la Región III, Gerardo Cardoni, indicó a este Diario que "lo que explicó el Gobernador está establecido en el decreto 456 que determina las potestades de los directivos como la de los supervisores". Además, manifestó que "en nuestro caso recomendamos cierta flexibilidad en el uso de vestimenta, procurar agua fría, recreos tranquilos, meriendas frescas a fin de sobrellevar estos días de calor, siempre y cuando que las condiciones lo permitan".

"No obstante estas indicaciones, son los directivos los que evalúan y garantizan el bienestar de los estudiantes y van comunicando y solicitando acompañamiento de los supervisores. Al menos este lunes, no se nos informó de algún pedido de alguna escuela de Rafaela y la región para suspender clases", resaltó Cardoni.

Según la cuenta de Twitter de Clima Rafaela, ayer a las 15 se registró en la ciudad una temperatura de 37,7°C y una sensación térmica de 38,7°C. Sin embargo, otros sitios especializados dieron cuenta de una sensación térmica de 41°C en Rafaela.



RÉCORD DE CONSUMO

DE ENERGÍA

Desde CAMMESA, la compañía encargada de operar el mercado eléctrico mayorista de Argentina, informaron que a las 15:28 de este lunes se registró un nuevo máximo histórico de demanda de potencia del SADI, con 29.105 MW, superando por 543 MW el récord alcanzado el pasado viernes de 28.562 MW.

En tanto, la EPE informó que este lunes se registró un nuevo récord de demanda de potencia en el sistema eléctrico en la Provincia de Santa Fe, alcanzando a las 15.05 hs, una marca de 2.717 MW, superando la del 7 de diciembre pasado, que había sido de 2.657 MW. Es el cuarto consecutivo que se anota, desde el viernes pasado.

El Centro de Control de Operaciones de la empresa, también anotó un nuevo registro de demanda para la ciudad de Santa Fe: 383 MW, ayer por la tarde también a las 15.05 hs.

La industria eléctrica mide la demanda por día de actividad: de lunes a viernes como hábil, sábado, semihábil y domingo, como feriado. Cabe destacar que, en ese contexto, la EPE anotó el día viernes 10 de marzo, marcas inéditas en las ciudades de Rosario (694 MW) y Santa Fe (364 MW) y en toda la provincia, los días sábado (2.348 MW) y domingo (2.242 MW).

Estos datos se dan en medio de la novena ola de calor de la temporada, con térmicas que superan los 40° de temperatura y en el marco del tercer fenómeno anual consecutivo conocido como La Niña.

La EPE recuerda las vías de comunicación para dejar reclamos técnicos: 0800 777 4444, mensajes de texto al 22215, luz espacio y el nº de usuario, whatsapp al 342 5101000, chatbox /epeoficial, oficina virtual y la web http://www.epe.santafe.gov.ar.