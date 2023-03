Destrozos y robo en una empresa local

El domingo último, personal de la Comisaría Seccional 1ª, tomó intervención en un ilícito -más precisamente un robo- ocurrido en una empresa ubicada en la intersección de Av. Roque Sáenz Peña y calle 1º de Mayo.

Se trató de la empresa Mercofrío S.A., y al llegar al lugar los oficiales actuantes, dialogaron con uno de los socios de la firma que se encontraba allí, quien relató que siendo las 7:15 del domingo, se acercó al sitio ya que le informaron sobre un robo en el establecimiento.

Al llegar al lugar el empresario, constató un gran desorden en la oficina y la rotura de cajones de los escritorios. También observó que las personas desconocidas que ingresaron, arrancaron el sistema de alarma, y desconectaron la llave térmica de la luz al ingresar, demostrando un cierto conocimiento del lugar.

Para entrar a las oficinas rompieron una ventana, también rompieron la ventana de una casilla y el vidrio trasero de una camioneta marca Peugeot Partner, color blanca.

Asimismo se constató el faltante de dinero, que en un primer momento no se podía especificar el monto exacto hasta que pudiese tomar conocimiento la contadora de la firma; aunque extraoficialmente se hablaba de unos $3 millones entre pesos argentinos y moneda estadounidense.

En ese marco se entabló comunicación con la fiscal de turno Dra. Gabriela Lema, quien enterada de los pormenores comisionó al lugar a personal de Policía Científica de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) –perito forense y fotógrafo- quienes realizaron su labor correspondiente.



HURTO EN

UNA VIVIENDA

Por otra parte, el viernes último, otro ilícito -en este caso un hurto simple- con la sustracción de dinero en efectivo tuvo lugar en la localidad de Susana, tomando intervención la Subcomisaría 16ª de esa localidad.

Ese día, el dueño de casa se retiró de su domicilio a las 6:30, y cuando regresó al mismo a las 19:30, notó que autores ignorados ingresaron a su vivienda por la ventana de la pieza, la cual no tenía medidas de seguridad y no fue forzada, y que en ese acto le sustrajeron un celular marca Xiaomi Remino 6 y la suma de $ 80.000.

Se dio conocimiento al fiscal en turno quien dio directivas a seguir, elevando las actuaciones a la Agencia de Investigación Criminal (AIC).