Concejo: aval para la sala velatoria en barrio 2 de Abril y polémica por el agua

En medio de una interminable ola de calor y graves problemas en la provisión de agua potable, en el Concejo Municipal se dio despacho a un proyecto de resolución para que la ministra de Infraestructura de la Provincia, Silvina Frana, explique "el grado de avance del acueducto Desvío Arijón - Rafaela" y a la vez aclare "cuándo se conectará a la red de agua potable de la ciudad" para aumentar la disponibilidad del recurso. "Este Concejo recibe constantes reclamos vinculados a la presión del servicio de agua potable, asimismo otros referido a la falta del mismo", se fundamenta en la iniciativa impulsada desde la oposición, que se queja por la falta de información oficial desde la Provincia e incluso desde el Municipio.

Incluso, en los pasillos, un concejal opositor planteó que "en octubre de 2021 se comunicó que la obra del acueducto ingresaba a la ciudad y restaba la vinculación con las instalaciones de bulevar Yrigoyen, pero 16 meses después aún estamos en veremos mientras cientos de hogares tienen que renegar día y noche para juntar agua en fuentones". "Encima pretenden aumentar 96 por ciento la tarifa", agregó en referencia al pedido formulado la semana pasada por la empresa en el marco de una audiencia pública convocada por el Enress.

Ante la presión opositora y las fuertes quejas vecinales en redes sociales, fuentes del oficialismo deslizaron que el acueducto comenzó a fines de febrero a largar agua sobre el canal a cielo abierto que divide ambas manos de avenida Muriel, en el sur de la ciudad, en el marco de las tareas de limpieza y purga de los 120 kilómetros de cañerías que van de Desvío Arijón hasta Rafaela. Sin embargo, no hay una fecha definida para que ese agua se vuelque a la red domiciliaria, pues previamente el Enress debe efectuar análisis de calidad para definir si está en condiciones para el consumo humano.

Más allá de este avance, el jueves la oposición planteará que a 40 meses de haber asumido, la gestión del gobernador Omar Perotti aún no pudo finalizar la obra ni mejorar el abastecimiento de agua potable para Rafaela.



SALA DE VELATORIOS

Por otra parte, los concejales dieron despacho a un proyecto de ordenanza mediante el cual "se autoriza, acepta y agradece la donación efectuada por el Instituto Municipal de la Vivienda de la vivienda ubicada en calle Esteban Echeverría 1645 del barrio 2 de Abril" que será destinada al funcionamiento de una sala de velatorios.

La vivienda en cuestión fue desadjudicada por el IMV a principios de octubre del año pasado a sus titulares por "incumplimiento de la cláusula séptima del boleto de compraventa suscripto el 19 de septiembre de 2016". Se trata de la casa en la que vivía la familia de un adolescente involucrado en la violación de un niño residente en barrio 2 de Abril ocurrida pocos días antes. En este marco, desde la oposición plantearon un tema a discutir: ¿cuántos beneficiarios de viviendas de planes locales no cumplen con la cláusula séptima? "En este caso pasaron seis años desde que se firmó el boleto y se procedió a desadjudicar. Esto hay que revisarlo", dijo un edil opositor.