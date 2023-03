Se acrecientan las dudas por Garnacho

BUENOS AIRES, 14 (NA). - El delantero argentino del Manchester United Alejandro Garnacho tendría una lesión más grave de lo que se pensaba y corre riesgo su presencia en la fecha FIFA con la Selección argentina.

Aparentemente, el futbolista de 18 años fue sometido a estudios que arrojaron un cuadro preocupante para el cuerpo técnico de Lionel Scaloni y el de Erik ten Hag: padecería un esguince de ligamento peroneo en el tobillo derecho.

Con este panorama, el hispano-argentino seria desafectado de la convocatoria de la "Albiceleste" para los amistosos ante Panamá y Curazao, el 23 de marzo en el Estadio Monumental y el 28 en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, respectivamente.

Por su parte, su hermano Roberto hizo dos publicaciones en Twitter: en una subió dos emojis tristes y, posteriormente, escribió: "Sé que volverás más fuerte".

El pasado domingo ante el equipo que integra el argentino ex Racing Carlos Alcaraz, el madrileño había ingresado a los 30 minutos del segundo tiempo y, seis después, fue interceptado por el defensor de "The Saints", Kyle Walker-Peters que llegó primero a la pelota y la mandó al córner pero le terminó enganchando el tobillo derecho al número 49 de los "Red Devils" que intentó seguir pero debió dejar la cancha cerca del final del encuentro.

Luego, el ex Atlético de Madrid se retiró de Old Trafford con una bota y muletas lo que hizo encender las alarmas, tanto en Inglaterra como en Argentina, sobre el estado del juvenil que - finalmente- no participaría de la exhibición del campeón del Mundo en el país.