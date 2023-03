Un empate con sabor a poco

SANTA FE, 14 (NA). - Colón y Newell's empataron anoche 1 a 1 en el Estadio Brigadier Estanislao López de Santa Fe, en un resultado que le sirvió muy poco a ambos equipos, en el cierre de la séptima fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Joaquín Ibáñez, a los 16 minutos de la etapa inicial, abrió la cuenta para el "Sabalero", mientras que Jorge Recalde, a los 23 del complemento, igualó para el "Leproso", que perdió una buena chance de acercarse al líder San Lorenzo.

Colón tuvo la posibilidad de lograr la victoria, pero el arquero visitante Lucas Hoyos le atajó un penal a Jorge Benítez a los 28 minutos del segundo tiempo.

De esta manera, el "Sabalero" no pudo salir del último lugar de la tabla, con apenas cuatro puntos, luego de cuatro empates y tres derrotas.



VÉLEZ Y PLATENSE,

TAMBIÉN EN EMPATE

Vélez Sarsfield, en el estreno de Ricardo Gareca como DT, igualó este anoche 1-1 con Platense, en partido correspondiente a la 7ma. fecha del torneo de la Liga Profesional (LPF), jugado en el estadio José Amalfitani de Liniers.

El conjunto local, que volvió a contar con el ídolo de Tapiales en el banco de los suplentes después de 10 años, sacó ventaja en el primer período por intermedio de Abel Osorio (41m.). El equipo de Vicente López halló la igualdad en la segunda parte, a través de un remate de Nicolás Castro (16m.), que se desvió en el cuerpo de Lautaro Giannetti.



PRÓXIMA FECHA (8): Viernes 17/03: 21hs Unión vs Racing. Sábado 18/03: 16.30hs Arsenal vs Tigre, 19hs Platense vs Defensa, 19hs Independiente vs Colón, 21.30hs Atl. Tucumán vs Barracas Central, 21.30hs Godoy Cruz vs Belgrano. Domingo 19/03: 16.30 Gimnasia vs Estudiantes, 19hs Boca vs Instituto, 21.30hs Sarmiento vs River. Lunes 20/03: 18.30hs Newell’s vs San Lorenzo, 21hs Talleres vs Banfield, 21hs Huracán vs Central, 21hs Lanús vs Argentinos. Martes 21/03: 21hs Vélez vs Central Córdoba.



Formaciones y síntesis:



Estadio: Brigadier Estanislao López.

Árbitro: Jorge Baliño. VAR: Ariel Penel.



Colón: Ignacio Chicco; Facundo Garcés, Paolo Goltz, Rafael Delgado; Juan Álvarez, Julián Chicco, Stefano Moreyra, Carlos Arrúa; Joaquín Ibáñez; Santiago Pierotti y Jorge Benítez. DT: Néstor Gorosito.

Newell`s: Lucas Hoyos; Jherson Mosquera, Willer Ditta, Facundo Mansilla, Bruno Pittón; Iván Gómez, Juan Sforza, Cristian Ferreira; Ramiro Sordo, Jorge Recalde, Brian Aguirre. DT: Gabriel Heinze.



Goles: 16m PT Ibáñez (C) y 23m ST Recalde (N).



Cambios en el segundo tiempo: 19m Gian Nardelli por Arrúa (C); 21m Jonathan Menéndez por Sordo (N); 22m Pablo Pérez por Mossquera (N); 32m Ramón Ábila por J. Álvarez (C); 37m Tomás Galván por Benítez (C); 41m Lisandro Montenegro por Ferreira (N).

Incidencia en el segundo tiempo: 28m Hoyos (N) le atajó un penal a Benítez (C).