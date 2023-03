Se viene el inicio de la temporada 2023 para los pibes de la "Crema"

Se vine una nueva temporada del torneo de Divisiones Inferiores que organiza la Asociación del Fútbol Argentino y del cual será parte, nuevamente, Atlético de Rafaela.

En los últimos días se sorteó el fixture de la Primera Nacional, competencia que se pondrá en marcha el próximo fin de semana.

La "Crema", que desde 2005 forma parte de los torneos organizados por AFA, integrará la Zona "A" y estará debutando ante Patronato de Paraná.

El viernes, a partir de las 9:00 y en el predio "Tito" Bartomioli, las categorías Mayores recibirán a los entrerrianos, mientras que las Menores jugarán el sábado desde la misma hora en la capital de la vecina provincia.



El fixture completo es el siguiente:



Fecha 1: Atlético vs. Patronato de Paraná. Fecha 2: Atlanta vs. Atlético. Fecha 3: Atlético vs. Deportivo Morón. Fecha 4: Temperley vs. Atlético. Fecha 5: Atlético vs. Estudiantes de Buenos Aires. Fecha 6: Brown de Adrogué vs. Atlético. Fecha 7: Atlético vs. Deportivo Riestra. Fecha 8: Aldosivi de Mar del Plata vs. Atlético. Fecha 9: Atlético vs. Almagro. Fecha 10: Atlético vs. Nueva Chicago. Fecha 11: All Boys vs. Atlético. Fecha 12: Atlético vs. Tristán Suárez.

Fecha 13: Flandria vs. Atlético. Fecha 14: Atlético vs. Defensores Unidos de Zárate. Fecha 15: Almirante Brown vs. Atlético. Fecha 16: Atlético vs. Camioneros de Luján. Fecha 17: Ferro Carril Oeste vs. Atlético. Fecha 18: Atlético vs. Villa Dálmine. Fecha 19: San Telmo vs. Atlético. Fecha 20: Atlético vs. Defensores de Belgrano. Fecha 21: Talleres de Remedios de Escalada vs. Atlético. Fecha 22: Atlético vs. Chacarita. Fecha 23: Quilmes vs. Atlético.



* La localía corresponde a las categorías Mayores.