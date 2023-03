Atlético ya le apunta al Lobo jujeño

Lo ocurrido el último viernes en el Monumental fue un llamado de atención para todos en Alberdi y se deberá tomar nota y seguir adelante. El torneo recién empieza y Atlético de Rafaela no debe mirar atrás, por ello, el entrenador Ezequiel Medrán ya planifica el armado del equipo para visitar el próximo viernes a las 21.10hs donde buscará la recuperación.

Dicho encuentro, correspondiente a la fecha 6 de la zona B de la Primera Nacional se podrá seguir por la pantalla de TyC Sports.

El plantel albiceleste retomó ayer a los entrenamientos luego del domingo libre y lo hizo con trabajos físicos y algunos minutos de fútbol.

El que no estuvo en el 11 titular fue Mauro Osores, que arrastra una molestia producto de un golpe en el juego ante Ferro pero no tendrá inconvenientes para llegar en condiciones al próximo compromiso. En su lugar estuvo el juvenil Agustín Bravo.

De esta forma, el equipo formó con Marcos Peano; Federico Torres, Fabricio Fontanini, Bravo y Gabriel Risso Patrón; Ayrton Portillo, Facundo Soloa, Alex Luna y Nicolás Laméndola; Ignacio Lago y Claudio Bieler.

Teniendo en cuanta las distancias, Atlético adelantó su viaje para la noche del miércoles y el jueves por la tarde realizará el último entrenamiento previo al juego del viernes en tierras jujeñas.

Este martes y mañana, el plantel albiceleste trabajará en el predio ‘Tito’ Bartomioli desde las 8.30hs y allí el DT probará el 11 que tiene en mente para ir en busca de la recuperación luego del traspié sufrido ante Oeste en su última presentación.



TÉCNICO QUE DEBUTA…

Gimnasia y Esgrima de Jujuy no podía ganar en lo que iba de la temporada 2023 de la Primera Nacional, sumaba tres empates y una derrota, y el último sábado, cuando visitó a Estudiantes de Buenos Aires, pudo sumar de a tres por primera vez. Y lo hizo de la mano de su flamante entrenador: Mario Gómez.

Las crónicas del 2-1 en Caseros indican que el Lobo Jujueño encontró orden. Se paró con un 4-5-1 y tuvo en Abel Argañaráz la llave del gol.

El 11 titular lo formó con Cristian Lucchetti; Hernán Pellerano, Guillermo Cosaro, Álvaro Cazula y Hugo Soria; Sebastián Hernández, Francisco Maidana, Lucas Chiozza, Fernano Brandán y Emiliano Endrizzi; Juan Manuel Tévez.

El primer cambio fue el de Argañaráz por Endrizzi, luego también ingresaron E. González, Abet y Casasola por Chiozza, Maidana y Brandán, respectivamente.

Si bien el presente de Gimnasia no era el esperado, de local, suma 6 encuentros sin caídas, con 1 victoria y 5 empates.