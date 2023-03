Sensaciones y sentimientos

LLÉVATELA



Por Hugo Borgna



“Llévatela, si al fin y al cabo piensa mucho en ti”

En el ámbito de los sentimientos aparecen en las letras de las canciones, boleros y, para decirlo con más amplitud, las canciones románticas. Los sentimientos y las historias son muchas veces muy intrincados.

Parecería que los autores consideraran que los conflictos “pequeños” surgidos de las dualidades frecuentes no son tan atrapantes para el público que recibe la música y la canta al mismo tiempo que la sufre. Las históricas dualidades “me quiere-no me quiere”, “¿me engaña o no?,” ¿debo confesarlo?”, “el deber o el honor”, que pueblan los textos cantados, ya no son suficientes.

Hay que darle una vuelta de tuerca más.

El melodioso tema “Llévatela” abre una nueva puerta a las situaciones de conflicto hasta ahora descriptas en canto, baile y pasión.

“Llévatela / si al fin y al cabo piensa mucho en ti / por la forma en que te mira comprendí / que olvidó todas las cosas que le di / Oye, llévatela / pero tienes que quererla como yo / Es un poco caprichosa / por momentos es celosa / y otras veces cariñosa. / Hace tiempo que me está fingiendo / no me está diciendo ninguna verdad / Mis amores se han ido muriendo / seguir insistiendo sería mi maldad / Llévatela / y si es cierto que le tienes mucho amor / vivirás agradecido a su calor / Ah, olvidaba decirte / si al querer decir tu nombre / pronuncia el de otro hombre / así le pasó conmigo. / Por eso, vamos amigo / te suplico la lleves / por el bien de los tres”.

Canciones y boleros no son la misma cosa. Los conflictos de a tres tampoco iguales a las situaciones difíciles de a dos.

Este alto nivel de comprensión, civilización y sabiduría occidental que expresa quien ha padecido dolorosamente que la mujer lo ha llamado con otro nombre no es para nada frecuente. Al contrario, es una perla que perdió su camino en su andar hacia la verdad sencilla.

Como un padre generoso, aconseja al nuevo dueño del amor de la mujer, cómo debe tratarla, cuáles son sus gustos y cuál será también la respuesta de ella ante ese tratamiento. Tiene también la consideración de darle el consejo más importante: “debes amarla como yo” y al mismo tiempo la sensitiva consecuencia feliz “vivirás agradecido a su calor”.

Los lectores pensarán seguramente de quien descubrió que su mujer ama a otro tiene un grado de madurez y comprensión superior a la de cualquier otra persona en su misma situación. Ese hombre, generosamente, se la entrega bellamente envuelta y con un ramo de flores adicional para que su nuevo hombre debute quedando como un príncipe occidental.

Pero de hombre a hombre, siente que es necesario prevenirlo. Y advertirlo al mismo tiempo que al él puede pasarle lo mismo: un gesto de caballero realmente.

De valoración a otro hombre, aunque le siembra una duda que el otro no podrá quitarse. Y con absoluta perfidia cierra diciendo “te suplico la lleves por el bien de los tres”, con la prevención implícita de que no se incluye satisfacción garantizada ni devolución de la fe que pudiera perderse en caso de un desencanto.

El épico caballero que habían instalado los modernistas ha cambiado su traje. Ahora frecuenta las calles con sus vivencias a flor de piel, mojándose con la lluvia sin el paraguas de la indiferencia.

Ah, olvidaba decirles, lectores.

El autor de “Llévatela” es Armando Manzanero.