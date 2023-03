Goleó River, cayó Boca y Unión igualó con Central

River fue ampliamente superior a Godoy Cruz y lo goleó por 3 a 0 en un atractivo encuentro que disputaron anoche en el estadio Monumental, en la continuidad de la séptima fecha de la Liga Profesional 2023.

Lucas Beltrán con un doblete, a los 29 minutos del primer tiempo y 15 del complemento de penal, y Esequiel Barco de penal, a los 33, le dieron el triunfo al conjunto "Millonario".

El equipo dirigido por Martín Demichelis con este resultado alcanzó los 15 puntos y quedó como único escolta del líder de la Liga Profesional, San Lorenzo, que lo aventaja por una unidad.

Desde el inicio River exhibió sus intenciones en el juego y acorraló con criterio y facilidad a un Godoy Cruz que se lo notó desbordado en varios pasajes con las intervenciones de Nicolás De La Cruz, José Paradela e Ignacio Fernández, quienes fueron los encargados de generar el circuito del balón para el local.



BOCA CAYÓ CON EL TALADO



¡Banfield sorprendió a Boca! Por la fecha 7 de la Liga Profesional, el Xeneize cayó 1-0 ante el Taladro con gol de Aarón Quirós y le perdió pisada a los de arriba: quedó a cinco puntos del líder, San Lorenzo. Sergio Romero le atajó un penal a Andrés Chávez.

Flojo primer tiempo de Boca, que fue superado por un humilde pero preciso Banfield. Poco a poco, el local fue imponiendo su juego y las oportunidades fueron llegando. Antes de la media hora de juego, el Taladro pudo finalmente abrir el marcador con un gran cabezazo de Aarón Quirós.

En el complemento, el Xeneize mostró una mejor cara con los ingresos de Cristian Medina y Ezequiel Fernández. Si bien Ibarra llegó a cambiar casi todo el ataque, su equipo no se mostró fino en el armado de las jugadas y no pudo inquietar a Facundo Cambeses.



A UNIÓN SE LE ESCAPÓ LA VICTORIA



Rosario Central rescató un agónico empate contra Unión: igualó por 1-1, con un gol de Lautaro Giaccone sobre el final del encuentro, en condición de local en el Gigante de Arroyito.

En la primera mitad, prácticamente no hubo aproximaciones para ninguno de los dos. El duelo era muy parejo, pero el Tatengue se puso en ventaja a los 39 minutos. Ignacio Malcorra se equivocó en la salida y perdió la pelota: Federico Vera asistió a Luna Diale, quien definió cruzado y anotó el 1-0 en el marcador.

Ya en el segundo tiempo, el equipo de Miguel Ángel Russo salió con otra postura y tuvo más oportunidades, en los pies de Alan Rodríguez, Luca Martínez Dupuy y Jaminton Campaz. Por su parte, el Tate tuvo una chance para llegar al segundo: un mano a mano que desperdició Imanol Machuca.

A los 41, cuando parecía que Unión se llevaba los tres puntos, Lautaro Giaccone salvó al Canalla: encaró y, con un remate desde afuera del área, definió contra un palo para anotar el 1-1 en el marcador. Fue el primer gol en Primera para el juvenil.



OTROS RESULTADOS. Racing 1 (45m Rojas) - Sarmiento 0, Estudiantes 2 (11m Boselli y 95m Ascacibar) - Huracán (64m Garro).



LAS PRINCIPALES POSICIONES. San Lorenzo 16, puntos; River 15; Defensa 14; Talleres 13; Lanús 13; Huracán 12; Racing 11; Boca 11; Belgrano 11; Central 11; Instituto 10; Argentinos 10; Newell's 10.