Garnacho salió lesionado y es duda para la Selección

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El delantero argentino Alejandro Garnacho encendió las alarmas en la Selección argentina al retirarse lesionado del partido en el que el Manchester United empató sin goles con Southampton por la Premier League, donde el líder Arsenal goleó al Fulham.

Garnacho, convocado para la doble fecha FIFA dentro de 10 días, pidió el cambio a los pocos minutos de haber ingresado en el 0-0 ante Southampton a raíz de una dura entrada de Kyle Walker-Peters, quien se barrió dentro del área para enviar la pelota al tiro de esquina pero también le enganchó la pierna derecha.

Sin embargo, el técnico Erik ten Hag llevó algo de tranquilidad en conferencia de prensa: "Fue una mala entrada, creo que se torció el tobillo. No quería arriesgarme, quería a todos los jugadores al 100 por ciento. No creo que sea tan grave".

Ahora, el entrenador de la Selección, Lionel Scaloni, deberá aguardar los resultados de los estudios para saber si podrá contar o no con el juvenil -que había ingresado a los 27 minutos del complemento- para los amistosos frente a Panamá y Curazao.

En Manchester, que también contó con el defensor Lisandro Martínez, fue expulsado el mediocampista brasileño Casemiro a los 33 minutos del primero tiempo pero el Southampton del mediocampista Carlos Alcaraz -fue titular- no pudo aprovechar el hombre de más y dividieron puntos.

Más temprano, el Arsenal del técnico Mikel Arteta le ganó 3 a 0 al Fulham con tantos de Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli y Martin Odegaard, y le sacó cinco puntos de ventaja al Manchester City en la pelea por el título: suma 66 contra los 61 del conjunto de Josep Guardiola en la vigésimo séptima fecha del certamen.

Además, el Aston Villa, con el arquero Emiliano "Dibu" Martínez y el atacante Emiliano Buendía desde el arranque, empató 1 a 1 con el West Ham, que tuvo al volante Manuel Lanzini en el banco de suplentes pero no sumó minutos.