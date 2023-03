Se viene una semana cargada de Liga Rafaelina de Fútbol

El miércoles comenzará a desarrollarse la primera fecha del torneo Apertura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, pero también se disputarán encuentros de la Copa Departamento Castellanos, en su tercera etapa.

El fin de semana tuvo acción la 2012 de los 40 clubes afiliados a la liga con la disputa de las primeras dos jornadas de la Copa Integración y su definición, que iba a ser el domingo, quedó postergada por la ola de calor y este martes en la reunión del CD se definirá cuando se disputan las finales de Oro, Plata y Bronce, y lo mismo ocurrirá con los encuentros que aún no tienen confirmados sus horarios y días de la Primera A.



ZONA A



Miércoles 15/03: 21.30hs Quilmes vs Josefina, 21.45 hs Dep. Ramona vs 9 de Julio; 22.00hs Argentino de Vila vs Sportivo Norte. Domingo 19/03: 16hs Dep. Aldao vs Libertad.



ZONA B



Miércoles 15/03: 21.30hs Florida vs Brown; 22.00hs Ferrocarril del Estado vs Arg. Humberto. Hora a confirmar: Unión vs Atlético de Rafaela, Atlético María Juana vs Ben Hur.



INTERZONAL



Miércoles 15/03, a las 21.30hs Dep. Tacural vs Peñarol.



COPA DEPARTAMENTO CASTELLANOS



En lo que respecta a la Copa Departamento Castellanos, la tercera fase tendrá la siguiente programación:



Miércoles 15/03: Dep. Libertad vs. Belgrano San Antonio (Categ. 2011: 9 de Julio vs. Talleres M. Juana).



Sábado 18/03: Sportivo Norte vs. Ferrocarril del Estado (Categ. 2011: Sportivo Norte vs. Ferrocarril del Estado)



Domingo 19/03: Peñarol vs. Quilmes (Categ. 2011: Atl. María Juana vs. Unión de Sunchales, Atlético de Rafaela vs. Indep. Ataliva (Categ. 2011: Atl. Rafaela vs. Deportivo Josefina) y Brown vs. Ben Hur (Categ. 2011: Brown vs. Ben Hur).