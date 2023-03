Lo que venía demostrando Atlético de Rafaela en el inicio de la temporada 2023 de la Primera Nacional era bueno. En cada una de sus presentaciones, y más allá que lo acompañaron los resultados, hubo muestras claras de un equipo con ideas claras, letal en las contras, intenso, aprovechando sus momentos y sacando el máximo rédito de ello. El viernes por la noche ante Oeste no la pasó para nada bien y se desorientó, perdió la calma y no pudo tener claridad en los últimos metros, como para al menos rescatar un empate. Perdió 2-1 en el Monumental y sumó así su primera caída en cinco presentaciones. Para Ferro, su primer triunfo en el torneo.

“Es una derrota que no nos esperábamos”, confesó Facundo Soloa, que luego argumentó: “Un equipo que venía con resultados negativos, no queríamos levantarlos acá”, y reconoció: “Sabíamos que era un equipo que juega bien, que propone, tuvieron esas ocasiones, supieron convertir, nosotros tuvimos varias llegadas, no tan claras, manejamos el partido pero se dio así”.

A su vez, el ‘Colo’ fue sincero a la hora de reconocer que Ferro fue superior a la ‘Crema’: “Lo perdemos no por errores propios, creo que por virtudes del rival. Nosotros sabíamos que ellos proponen, que nos iban a crear y teníamos que estar preparados para lo que iba a ser este partido”.

Y sin dramatizar continuó con la autocrítica, sin ‘tirarla afuera’: “Las terminaciones nuestras no fueron las mejores pero así mismo tenemos en claro a lo que jugamos, se dio así. Si bien la derrota duele nos vamos con la cabeza en alto porque el equipo está funcionando y a pesar del resultado en contra seguimos intentando en un partido que se nos hizo cuesta arriba”.

El gol a la salida del vestuario (7m el Pichi Erbes) ‘descolocó’ a Atlético, que se desesperó en la búsqueda del empate, y si bien lo alcanzó sobre el cierre mismo de la primera parte (44m Fede Torres de cabeza), fue con más empuje que ideas claras. En el complemento, con un rival algo más replegado, mucho más tras el 2-1 (a los 17m Pablo Palacio) tras una ‘exquisita’ contra, todo fue mucho más engorroso para los dirigidos por Ezequiel Medrán.

“El resultado nos obligaba a desesperarnos y tomar malas decisiones, no somos ese equipo. Habíamos puesto tres delanteros en el área teníamos que tirar la pelota y alguna nos iban a quedar, ellos supieron defenderse bien, conservar el resultado que se lo llevan a Buenos Aires, lo necesitaban y son tres puntos de oro para ellos”, cerró Soloa.