"Hay que sumar el aporte que pueda realizar Macri"

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El diputado nacional y presidente del bloque radical, Mario Negri, remarcó que "hay que sumar el aporte que pueda realizar" el ex presidente Mauricio Macri, porque "puede contribuir en visiones o miradas".

En una entrevista con Noticias Argentina, el legislador también se refirió al rol del ex mandatario y al proceso electoral que vive Córdoba.



- ¿Es un jarrón chino Mauricio Macri para el futuro de Juntos por el Cambio?

- No. Un ex presidente no es un problema de triunfo o derrota, sino que adquiere de por sí una experiencia que lo pone siempre uno o dos pasos por encima del resto. Hay que sumar ese aporte porque puede contribuir en visiones y miradas. Es decir, nadie retira a nadie. Sí creo que Macri a mí me hubiese gustado que en su rol ayude a resolver todas las hipótesis de conflicto que se dan naturalmente dentro de la coalición y en muchas de las provincias. Sería un gran aporte.



- Está la posibilidad de algún quiebre en algunos territorios?

- Es natural la competencia y la diferencia, pero hoy estamos con serios problemas en Tierra del Fuego, Tucumán, Neuquén, Chubut, Río Negro... No es que lo esté descubriendo yo. Lo que creo es que hay que ponerle un énfasis y ocuparse de eso, no digo que alguien no se esté ocupando, pero es importante hacerlo antes que estas situaciones se contagien.



- ¿Cómo observa el proceso electoral cordobés?

- Creo que vamos a llegar a un acuerdo y evitar el proceso interno. Necesitamos velocidad, pero lo que pasa es que el Gobierno no fija la fecha. Después de 24 años de gobierno, con todo lo que presupone el poder, nosotros necesitamos que los cordobeses sepan que para dejar ese ómnibus, donde vienen viajando hace muchos años, van a subir a uno que no los van a hacer retroceder, sino que van a mejorar la calidad de vida e institucional.



- ¿Córdoba sería el puntapié inicial para el resto del país?

- Córdoba es una provincia que le daría un gran ejemplo a la Argentina si los cordobeses se animan a confiar en alternar. Eso es una regla muy importante de la democracia.



- ¿JxC podría plasmar esa gran foto de unidad en Córdoba?

- Sí, tenemos la obligación y debemos contribuir todos. Yo padecí y fui parte de dos crisis electorales; no voy a hablar de eso, es página pasada, pero hoy hago lo imposible para que eso no vuelva a ocurrir y creo que lo vamos a lograr.