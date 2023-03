Fundación Proteger y Servir busca brindar cobertura legal a policías

La Fundación Proteger y Servir abrió sus puertas, el año pasado en Rosario, con el objetivo de brindar asesoramiento jurídico en un amplio abanico de temas a los más de 20 mil agentes que integran la Policía de Santa Fe. La estructura se apoya en un equipo interdisciplinario conformado por abogados, sociólogos, comunicadores, policías retirados, médicos, psicólogos y contadores entre otros.

El presidente de esta joven entidad, Dr. Gabriel Sarla, explicó a este Diario que "la decisión de avanzar con la constitución de Proteger y Servir obedece a nuestra inquietud de dar respuesta a una necesidad de las y los policías, que requerían un servicio de defensa legal en cuestiones derivadas de actos de servicio, es decir en la participación en operativos ordenados por juzgados o en la intervención ante conflictos puntuales". Sin embargo, a poco de levantar vuelo la Fundación fue incorporando otros asuntos a su cartera: "Muchos efectivos nos plantearon situaciones personales que deben resolver, como litigios ligados a asuntos de familia y específicamente la tenencia de un hijo o hija".

Sarla es un ex policía rosarino que lideró el proceso para darle forma a la Fundación. "En diciembre de 2008 ingresé a la Policía de Santa Fe con muchas ilusiones, en el Comando. Pero en enero de 2009 ya empecé a conocer realidades que no te explican en el instituto de formación, nos pidieron un aporte económico para una vaquita destinada a pagar el abogado para un policía. En ese momento me planteé que había que hacer algo, y pensé en una Fundación", explicó. Dijo que al analizar el caso con su mejor amigo, que es abogado, decidió también estudiar la carrera de Derecho en Rosario y hoy tiene la Matrícula L° LI F° 103. "Un civil no puede defender a un policía de la misma manera en que lo puede hacer un abogado que fue policía, que tiene otra mirada de la actividad policial, tiene un tacto distinto y más herramientas para desplegar la defensa", consideró en una visita a la Redacción.

En su objetivo de "federalizar" la Fundación en todo el territorio santafesino, Sarla -quien pidió el retiro de la Policía el 29 de junio del año pasado, trámite que se completó en diciembre- estuvo el jueves pasado en Rafaela para presentar la entidad, sus objetivos y los avances ya registrados a pesar de que aún no tiene un año de historia. Actualmente, la entidad crece, gana espacios y reconocimiento al punto que recibe entre 150 y 200 consultas diarias de los temas más variados.

"Atender a la policía santafesina con 22 mil activos es un enorme desafío, con recursos limitados, entonces vamos a apostar a las redes sociales que nos acerca las distancias, pero también avanzamos en el territorio para presentar la Fundación como en este caso en Rafaela. La premisa es dar a conocer la Fundación y su abanico de servicios para buenos policías", explica. La hoja de ruta de este despliegue en el territorio provincial tiene a Reconquista, Venado Tuerto y Santa Fe como próximas escalas. "Si bien contamos con las redes sociales para los contactos, creemos que es muy es importante las relaciones personales, estar frente a frente con los agentes es irreemplazable. Por eso vinimos a Rafaela", agregó Sarla.

"Tenemos la representación de un policía rosarino que está en disponibilidad por haber participado en operativos contra el juego ilegal en Rafaela, en el marco de una investigación que en manos de un fiscal de esta ciudad estuvo estancada durante años. Hemos hecho una presentación en la Legislatura, en el marco de esa defensa, para que se evalúe nuevamente la conducta del fiscal, el cual ya ha sido sancionado", subrayó Sarla respecto a una de las tantas causas que ya tramita Fundación Proteger y Servir.

"En mayo vamos a realizar encuentros en las regionales de policía. El mensaje a la tropa es claro, muchachos, si tienen un problema llamen y pidan asesoramiento. Los jefes afortunadamente comprenden la situación y están colaborando", anticipa Sarla, quien además dijo estar sorprendido porque, en menos de un año de recorrido de la Fundación, ya recibieron consultas de policías de Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero entre otras provincias. "Sin buscarlo nos estamos convirtiendo en una referencia más allá de Santa Fe", dijo. "El desafío que tenemos es enorme, y estamos decididos a avanzar. Los primeros meses de trabajo fueron intensos, mucho pulmón, somos siete abogados que ponemos todo, cuerpo y recursos. Las consultas son cada vez más, de todo tipo. Y nosotros estamos ahí para dar respuestas". finalizó.



