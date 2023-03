Rosario debe limpiar urgente su imagen

(Desde Santa Fe). - Hace tres semanas decíamos en esta columna que Rosario se transformó en la referencia – auto excusadora para pícaros foráneos – de la violencia y muerte en Argentina. Un mojón de pánico que el narcoterrorismo quiere instalar para consolidar sus negocios. A tal punto exhibieron la degradación humana, que le hicieron ver al mundo en “vivo y en directo” por televisión, a un grupo de “pacíficos vecinos”, convertidos en saqueadores Bárbaros de la Edad Media. El Estado Nacional actúa convulsivamente, y envía fuerzas de seguridad para proteger -vanamente- a los vecinos en lugar de atacar a los maleantes.

¿Qué imagen de Rosario podría mostrar su intendente Pablo Javkin, ya no en carácter de precandidato a gobernador como alguna vez aspiraba a serlo, sino como administrador y lobista para intereses empresariales, comerciales o turísticos que quieran radicarse en esa portentosa ciudad?.

El Gran Rosario es el nodo portuario agroexportador más importante del mundo. Le sigue de cerca el distrito aduanero estadounidense de Nueva Orleans, Luisiana, en Estados Unidos; mientras que en tercer lugar por volumen exportado se ubica el puerto brasilero de Santos.

Pero resulta que también es el nodo portuario por el que arriba y se redespacha la droga proveniente del Paraguay, Sur de Bolivia, dejando un remanente en Rosario a modo de pago. De los 1.600 kilos decomisados recientemente (valuados en unos US$ 60 millones) en un galpón cercano al barrio de la desgracia del niño Máximo, 50 kilos quedaban en Rosario para su comercialización.

“En el micro y el macro centro de Rosario (que concentra casi la misma población de esta ciudad de Santa Fe capital) se vive de manera relativamente tranquila”, nos describía un ex funcionario provincial socialista. “Una multitud vive los carnavales en la avenida Pellegrini”, tituló el Diario La Capital el pasado 23 de febrero. Diez mil personas en ese mismo momento deliraban con el recital de Ricky Martin en el autódromo de Rosario.

Pero para el país – y el mundo después de la amenaza a Lionel Messi – Rosario es “una ciudad peligrosa y violenta”. Sinaloa, Medellín de los años ´60.



¿CÓMO CONSEGUIR EL

VOTO DE LOS ROSARINOS?

En ese contexto, ¿cómo se consigue el voto de los rosarinos para Gobernador?; nada menos que el 40% de los votos de la Provincia. Repasemos algunas estrategias actuales: el aspirante peronista de Hacemos Santa Fe Roberto Mirabella, apela a la desidia nacional que abandonó a los rosarinos a su suerte. El precandidato rafaelino deja que desde su gobierno fustiguen a las administraciones socialistas – radicales por las “herencias recibidas” del avance del narcotráfico y la policía corrupta. Sabe Mirabella que es un terreno cenagoso en el que no es conveniente meterse en campaña.

Leandro Busatto, otro auto proclamado precandidato en el peronismo, prefiere apelar a la generalidad histórica: “la política de seguridad ha sido víctima de una desgobernanza por parte de la política en los últimos quince años”, filosofa. Kirchnerista al fin, “Quico” opta por eximir de responsabilidades a sus amigos del gobierno nacional; al fin y al cabo su padrino político Agustín Rossi es el Jefe de Gabinete. Como no se sabe qué hará Marcelo Lewandowski, tampoco conocemos sus definiciones sobre cómo encararía el tema Rosario en campaña. Lo que se percibe es que en acuerdo con los siempre novedosos “chicos de Ciudad Futura” (ni novedosos, ni chicos) el peronismo va por el Palacio de los Leones (la intendencia de Rosario). ¿En el cual seguirá resistiendo Pablo Javkin?.

Por el lado del frente opositor, el precandidato radical Maximiliano Pullaro cuenta en cada reportaje que le hacen medios nacionales, cómo atacó el delito del narcotráfico en los cuatro años que fue ministro de seguridad de Miguel Lifschitz, encarcelando “con la policía de Santa Fe”, a todos los líderes de las bandas narco. Y disponiendo medidas que, asevera, la gestión de Perotti desarticuló.

Ahora Pullaro sazona electoralmente su discurso mencionando que todo lo logrado fue “gracias al apoyo de Patricia Bullrich, que era Ministra de Seguridad de Mauricio Macri”.

La precandidata a gobernadora en Juntos por el Cambio, por el espacio que lidera Miguel Pichetto a nivel nacional, Betina Florito, insistió con la propuesta del espacio de crear una agencia de lucha contra el narcotráfico con los mejores cuadros de las fuerzas provinciales y nacionales.

Cómo tampoco se sabe que harán electoralmente los radicales Carolina Losada, Mario Barletta ó Dionisio Scarpín, sólo tomaremos a modos de referencia sus latentes preocupaciones. Lo mismo con la socialista Clara García, cuyo Partido acaba de emitir un documento ratificando su pertenencia al futuro “frente de frentes”.



EL "FRENTE DE FRENTES", DE

"UNIÓN CONVIVENCIAL" A "MATRIMONIO"

Precisamente, el “frente de frentes” está transitando sus etapas definitorias, a tal punto que creativos ya están trabajando en el nombre, logo e idea fuerza. Según el presidente de la Unión Cívica radical Felipe Michlig, esta semana se darían a conocer los nueve temas –políticas estratégicas de gobierno ó ejes temáticos – consensuados entre los equipos técnicos y políticos de los once partidos participantes en materia de seguridad y justicia, educación, desarrollo productivo y empleo, salud, desarrollo sostenible, transparencia y modernización del estado, infraestructura y servicios públicos, políticas sociales y desarrollo humano y ciencia, tecnología e innovación.

Así como los PS llevarán a cabo su congreso partidario el 22 de abril para acordar la política de alianzas (anticipada en el documento dado a conocer este sábado), los UCR lo harán también a mediados de abril.

Los demás Partidos participantes del futuro “frente de frentes” deberán hacer lo propio antes del 7 de mayo, fecha en que habrá que inscribir ante el Tribunal Electoral la coalición.

La idea es llevar a cabo un gran acto lanzamiento sobre fines de abril. En materia de alianzas, el peronismo, por ejemplo, también hará su congreso el 22 de abril. Y promete ser picante. La “unidad en la diversidad” que llevó a Omar Perotti a la gobernación en el 2019, quedó bastante deshilachada.



EL CAMPO, EN ESTADO DE

"ALERTA Y MOVILIZACIÓN"

CARSFE decidió pronunciarse en “estado de alerta y movilización” por la intensa sequía. Lo argumentarán este lunes en conferencia de prensa. El Ministro de la Producción Daniel Costamagna conversó esta problemática en Expoagro con la titular de CARSFE Sara Gardiol, haciéndole saber que comparte absolutamente su preocupación. “Estos últimos días la situación empeoró muchísimo en el campo por los intensísimos calores; hoy las pérdidas son incalculables, y coincido con la preocupación del sector en que se necesitan ayudas nacionales más grandes y que lleguen ya, sino no servirán”, hizo notar Costamagna, productor agropecuario al fin.

La Sociedad Rural Argentina distrito Santa Fe, había emitido un duro comunicado tras la reunión de la Mesa de Enlace, de la que participaron el gobernador Omar Perotti; el secretario de agricultura de la Nación, Juan José Bahillo y legisladores nacionales, en el que calificaron como “una falta de respeto” las medidas anunciada por el Gobierno Nacional “luego de 3 años de sequía”.

"Solo nos devuelven menos del 2% los 2.700 millones de dólares que vía retenciones nos sacaron a los productores santafesinos el año pasado" manifestaron desde la Sociedad Rural santafesina.

La entidad también criticó que no se les devuelve el diferencial de tipo de cambio que es de casi 100 por cada dólar, ni las quitas por la manipulación de los precios para determinar los derechos de exportación. Y reclamaron que desde la gobernación y los legisladores reclamen, entre otros ítems como la condonación del pago de Impuestos a las Ganancia, y devolución de anticipos.

También le habían pedido al Gobernador Perotti la condonación del Impuesto Inmobiliario rural y Patentes. (2022 y 2023) y que "instrumente a la brevedad, la condonación de la Tasa Vial e Hídrica (años 2021, 2022 y 2023) en cada uno de los Municipios y Comunas de la provincia".