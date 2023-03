Latinoamérica estuvo en la agenda, pero sigue pendiente una visita a la Argentina

BUENOS AIRES, 13 (NA). - La elección de un argentino como Papa puso al Vaticano en el centro de las miradas y la posibilidad de que Francisco visite su tierra natal siempre esperanzó a la gente (y al gobernante de turno), aunque por el momento los viajes del Pontífice a Latinoamérica nunca incluyeron a este país como parte del itinerario.

A comienzos de marzo de 2013, Jorge Bergoglio partió de la Argentina como arzobispo porteño y cardenal primado del país y pocos días después se transformó en el primer Santo Padre nacido en esta región.

Dispuesto a poner a la Iglesia en movimiento y a acercarse a los sectores más vulnerables, el Papa ubicó en un lugar preponderante al continente americano a la hora de emprender un vuelo: a lo largo de su primera década de pontificado, Francisco visitó Brasil, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, México, Panamá, Paraguay y Perú.

Cada uno de esos viajes encendió aún más su calidez, que sorprendió en el Viejo Continente, pero no en esta región.

Multitudes se agolparon para saludarlo a su llegada a los aeropuertos o para participar de las misas o las distintas actividades que realizó.

Sin embargo, la esperada y no concretada visita a la Argentina es un dato destacado al analizar sus recorridos.

Francisco indicó en varias oportunidades que su ansiado viaje a su tierra natal estuvo cerca de concretarse en 2017, en una gira que incluiría también Chile y Uruguay, pero que el calendario electoral del país trasandino terminó por cancelar la posibilidad: para el Papa es fundamental no exponerse al juego político de la campaña y que su figura sea utilizada en favor o detrimento de algún postulante.

En las últimas semanas, volvió a rondar la versión de que 2024 podría ser el año en el que finalmente Francisco visite a la Argentina, lo que sería su primer viaje a su tierra natal tras haberse puesto al frente del Vaticano en 2013.

La posibilidad tomó un poco más de fuerza con las declaraciones del propio pontífice a los periodistas Francesca Ambrogetti y Sergio Rubin, autores de "El Pastor", un libro que repasa los primeros 10 años de su papado.

En la obra, el Santo Padre se refirió directamente a su vínculo con el país y también habló sobre el tan ansiado y esperado viaje: "En la Argentina viví 76 años. Pero no estoy lejano, me siento cercano. Estoy siempre en contacto con muchos compatriotas amigos".

"Y cuando escribo sobre valores, sobre doctrina social de la Iglesia, si bien lo hago para todos los países, tengo presente a mi país y espero que mis palabras puedan ser una contribución", agregó.

Respecto de la chance de que finalmente se concrete su primera visita a su país natal como Sumo Pontífice, subrayó: "El propósito de viajar a la Argentina sigue vigente. Es injusto decir que no quiero ir".

En ese mismo sentido, con motivo de su décimo aniversario como Papa, brindó una entrevista a Infobae en la que fue todavía más claro: "Yo quiero ir a la Argentina. Quiero".

"En ese sentido, Francisco aclaró que el viaje a la Argentina dependerá de "miles de factores" y, ante la pregunta sobre cuáles serían algunos de esos condicionantes, detalló: "Primero, la voluntad de que yo vaya. Creo que eso está. Segundo, la coyuntura sociopolítica, que a veces la visita de un Papa puede ser usada en todos los lugares. Que no sea usada ni para un lado ni para otro, ¿no?".

Ante ese dato, el Papa fue consultado sobre si podría definir su viaje después de una elección, como la que se realizará este año en la Argentina, y respondió: "Podría pasar. Después de una elección ciertamente que sí. Por eso en tiempo electoral no se hacen viajes a los países para evitar que la presencia sea usada por el partido gobernante para una reelección o algo por el estilo".

En la práctica, lo más cerca que estuvo de regresar al país fue cuando sobrevoló el territorio argentino en el marco de sus visitas a Paraguay, en julio de 2015, y a Chile, en enero de 2018.