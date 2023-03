Sus reuniones con los presidentes argentinos

BUENOS AIRES, 13 (NA). - Desde que fue elegido para hacerse cargo de la Iglesia Católica, hace ya 10 años, el papa Francisco se reunió con todos los presidentes argentinos que pasaron por la Casa Rosada y esos encuentros dejaron imágenes que dieron cuenta del tipo de relación que mantuvieron los mandatarios con el ex arzobispo porteño.

Pocas horas después de ser consagrado, la entonces presidenta Cristina Kirchner confirmó que que asistiría a la ceremonia de asunción de un viejo conocido y con el que tanto ella como su marido, el ex presidente Néstor Kirchner, habían tenido una tirante relación.

El primer encuentro fue un día antes de la ceremonia formal en la que tomó posesión del cargo, reuniéndose en la residencia papal de Santa Marta, en donde abundaron las sonrisas y las risas de parte de ambos. Cristina le obsequió un mate.

Pocos meses después, en julio de ese mismo año, Cristina Kirchner volvió a encontrarse con el Papa al aprovechar la visita del Pontífice a Río de Janeiro para celebrar la masiva Jornada Mundial de la Juventud.

En marzo de 2014, la entonces mandataria voló nuevamente hacia Roma y mantuvo otro encuentro con el Santo Padre con motivo del primer aniversario de su elección como titular del Vaticano. El dato destacado de aquella jornada fue que Cristina Kirchner concurrió al Estado papal con una férula debido a un esguince en el tobillo izquierdo.

A comienzos de agosto de ese mismo año, el Sumo Pontífice envió una carta manuscrita para invitarla a almorzar al mes siguiente, ya que la entonces Presidenta tenía previsto viajar al Viejo Continente. Cristina Kirchner aceptó y en septiembre volvió al Vaticano, ocasión en la que se destacó un particular regalo que le hizo un integrante de la comitiva argentina: Andrés "Cuervo" Larroque, por aquellos años diputado nacional, le obsequió una remera de La Cámpora al Papa.

El año 2015, en que finalizó el segundo mandato de Cristina Kirchner al frente de la Casa Rosada, tuvo tres encuentros entre la saliente jefa de Estado y Francisco. En junio de ese año, en medio de la campaña electoral, se reunieron en una sala anexa al auditorio Pablo VI, dentro del Vaticano. Otras dos visitas papales a América fueron aprovechadas por Cristina Kirchner para volver a ver al Pontífice: en Paraguay, en julio, y en Cuba, en septiembre.

Dos meses después, la entonces jefa de Estado se trasladó hacia La Habana y allí también participó de la ceremonia católica que ofició el Sumo Pontífice, quien por esos tiempos había logrado disminuir las tensiones entre Cuba y Estados Unidos.

En síntesis, entre Cristina Kirchner y el papa Francisco hubo siete encuentros en poco más de dos años: cuatro en el Vaticano y el resto en ocasión de los viajes del Pontífice a Brasil, Paraguay y Cuba.

Ya con Mauricio Macri en el Gobierno, la relación fue totalmente distinta. Si se compara la cantidad de encuentros del entonces presidente con el Santo Padre, se registra que en cuatro años de mandato del líder del PRO sólo se vieron dos veces y ambas fueron en el primer año de gestión, es decir en 2016.

En febrero de ese año, Macri viajó al Vaticano y sorprendió la frialdad que hubo en esa reunión: fueron escasos 22 minutos entre ambos y el rostro de Francisco en las imágenes de aquel día confirmaron que el "feeling" que había tenido con Cristina Kirchner no había sido heredado por su sucesor.

En octubre, el líder del PRO estuvo otra vez en el Vaticano con motivo de la canonización del cura Brochero: dos días antes de esa ceremonia, se reunió con el Papa.

A diferencia del primer encuentro, ése fue más distendido y en parte se debió a la presencia de la pequeña Antonia Macri, quien tenía cinco años: la niña, hija de Macri y Juliana Awada, fue ubicada en el centro de la escena y colaboró para que la visita fuera más cordial.

Casi cuatro años debieron transcurrir hasta que el Papa recibiera a un Presidente argentino: el 31 de enero de 2020, Alberto Fernández se reunió durante 44 minutos en la Biblioteca del Vaticano. En un encuentro calificado de "cordial" y "muy grato", el mandatario aseguró que vio al Santo Padre "preocupado por el pueblo argentino y por la deuda" con el FMI, por lo que le pidió ayuda para resolver esa cuestión.

Casi un año y medio después, en mayo de 2021, Alberto Fernández regresó al Vaticano y estuvo reunido con el Papa en el Estudio privado del aula Paulo VI del Palacio del Santo Oficio: allí hablaron sobre el impacto de la pandemia por coronavirus, la crisis económica y la lucha contra la pobreza.

"Fue un lindo encuentro. Hacía un tiempo que no lo veía. Fue muy grato para mí. Hablamos de todo: los problemas que hay en el mundo y en la Argentina. Como siempre, él con su gran predisposición para ayudarnos", dijo Fernández.