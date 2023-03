(Por Sergio Arboleya) Como fruto del suceso logrado a partir de abordar las discapacidades en tono de comedia, la serie argentina "División Palermo" tendrá una segunda temporada en la plataforma Netflix y para Hernán Cuevas, el actor que encarna a Johnny, uno de los agentes de la brigada, ese éxito ratifica que "el humor educa más que cualquier drama", publicó el Grupo La Provincia.

"Esta serie trajo una nueva forma de ver a las minorías o a las personas con distintas capacidades, entonces me parece un gran acierto poder educar con el humor sin caer en una victimización o en la solemnidad", postula Cuevas durante una entrevista con Télam.

El intérprete de talla baja alerta: "A las personas con discapacidades se nos trata con humillación o entre algodones o dentro de una cajita de cristal y es muy buen tema jugar al límite con el humor y con un tema tan frágil, que en definitiva no es frágil".

En un sentido similar, Facundo Bogarin, la persona ciega de la cuadrilla, considera en declaraciones a esta agencia que "el humor bien utilizado es una gran herramienta para romper lo que sea; en este caso se utiliza para empoderar a las minorías, no para reírse de ellas".

Quien en la serie se mete en la piel de Edgardo, y que ostenta una trayectoria como actor y director de Teatro Ciego, pondera que "División Palermo" "es cruda y real, pero respetuosa".

La serie de comedia protagonizada por Santiago Korovsky junto a Daniel Hendler, Martín Garabal y Pilar Gamboa, se centra en una guardia urbana inclusiva que busca mejorar la imagen de la Policía porteña.

Convertida en un fenómeno para el público y en redes sociales -donde el pedido por darle continuación a la trama fue creciendo cada vez más-, la tira logró ubicarse entre las series más vistas de Netflix en Argentina desde su desembarco el pasado 17 de febrero- y finalmente anunció una segunda temporada.

El envío cuenta también con las actuaciones de Carlos Belloso, Iair Said, Renato Condori Sangalli, Valeria Licciardi, Julio Marticorena, Jonathan Nugnes, Marcelo Subiotto, Sergio Prina, Agustín Rittano, Nilda Sindaco, Alan Sabbagh, Camila Peralta, Gabriela Izcovich, Daniela Korovsky, Alicia Labraga, Fabián Arenillas y Valeria Lois, entre más.

Consultado por Télam, Korovsky, creador, escritor y codirector de "División Palermo" -esta labor la compartió junto a Diego Núñez Irigoyen-, arriesga que "el humor es una herramienta para pensarnos a nosotros mismos y a la realidad en la que vivimos".

"En ese sentido -reflexiona- nos tiene que servir para poner sobre sobre la mesa las cuestiones que nos hacen ruido, las cuestiones que nos parecen absurdas, las cuestiones que también a veces nos hacen sufrir de nosotros y de los demás".

El artista, quien como actor aparece en las ficciones de Netflix "El reino" y "Casi feliz", abunda: "El humor de alguna manera -aunque sea un poco cursi decirlo- puede ser como una herramienta de transformación para pensar que la sociedad puede ser de otra manera, puede ayudarnos en ese camino".

Télam: ¿En algún momento tuviste temor por abordar desde esa tónica el tema de la discapacidad y otras temáticas sociales sensibles?

Santiago Korovsky: Yo creo que temas como estos se pueden tratar siempre y cuando se haga con cuidado, con estudio, con conocimiento de causa, y por eso nosotros sentíamos que para poder hablar de ciertos asuntos necesitábamos asesoramientos, colaboradores de guión y necesitábamos la participación de los actores en estas cuestiones para que vuelquen sus experiencias, para que ellos expresen lo que tenían para decir.

T: Hernán y Martín, ¿qué les pasó cuando recibieron la propuesta de ser parte de "División Palermo"?

Hernan Cuevas: Me llamó la atención porque entendí que era algo nuevo y novedoso que nunca se había visto y me surgió una muy buena duda, de esas que te generan ganas de meterte un poco más, y entonces acepté poder audicionar. Por suerte lo hice y pude estar dentro del proyecto que terminó siendo esto maravilloso y particular.

Facundo Bogarin: Cuándo recibí la propuesta sentí gran entusiasmo. No había leído el guión aún, pero saber que detrás de este proyecto estaban Santiago y Martín (Garabal) me dio a pensar que iba a estar buenísimo.

T: ¿Cómo viven la repercusión de la serie y a qué la atribuyen?

SK: La vivo con mucha alegría, también con cierta sorpresa y me siento un poco abrumado porque no había vivido algo así con las otras cosas que hice. Me pone muy feliz, que la gente pueda reírse de las cosas que nosotros pensamos hace tanto tiempo, ya que hace cuatro años que empezamos el proceso, y entonces un poco habíamos perdido la noción de si lo que estábamos haciendo funcionaba y era gracioso. Ahora la gente nos dice que se ríe con lo que hicimos y me dan ganas de estar en el cine o en el teatro y ver la cara de la otra persona cuando disfruta de lo que propusimos. Este éxito lo atribuyo a que hubo mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha gente talentosa y eso se nota y da estos resultados.

HC: Este éxito lo vivo de forma rara ya que nunca me pasó algo así, tan masivo. Es algo casi avasallante pero estoy muy contento y viviendo la experiencia de ser un poco conocido.

La repercusión se la atribuyo a poder descubrir algo nuevo de un tema tan visto pero que nunca fue abordado de esta manera. Santiago escribió los libros metiéndose bien profundo en el tema y no escondiendo chistes que no reflejaran o dejen afuera una realidad que para muchos es algo cotidiano. Cuando la ficción se hace espejo exacto de la realidad es imposible que la sociedad no se sienta tocada de alguna forma, porque todos en definitiva conocemos o somos un poco "División Palermo".

FB: La repercusión la vivo con gran alegría y expectativa también por lo que será la segunda temporada. Me parece que el suceso tiene que ver con que es una comedia muy bien escrita y a que la gente necesita cada vez más la risa. (Télam)