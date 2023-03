El socialismo participará del "frente de frentes"

Con la presencia de Antonio Bonfatti, Enrique Estévez, Clara García, Pablo Farías, Mónica Fein y Joaquín Blanco entre otros, el Partido Socialista confirmó que se integrará al frente de frentes junto al radicalismo, el PDP, el PRO, Coalición Cívica y CREO entre otros espacios con miras al próximo turno electoral en la provincia de Santa Fe. En un documento consensuado este sábado, con el título "Para que Santa Fe tenga un proyecto de futuro", el socialismo cargó fuertemente contra la gestión del gobernador, Omar Perotti.

"La provincia de Santa Fe atraviesa una grave crisis generada por la ausencia de equipos, proyectos y un plan de gobierno, que se manifiesta en la mayoría de las áreas pero cuya arista más dramática es la incapacidad de la actual gestión para contener la violencia y combatir la inseguridad. Ante esta situación, desde el Partido Socialista de Santa Fe entendimos que había que trabajar responsablemente en la construcción de una alternativa para superar en el proceso electoral que se avecina al modelo conservador e ineficiente que representan Omar Perotti y sus aliados", sostiene en la declaración. "Pertenecemos a una fuerza política que históricamente ha sido frentista. Los gobiernos encabezados por los compañeros Hermes Binner, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz fueron fruto de esa construcción, que tuvo como protagonistas principales al Socialismo, la Unión Cívica Radical y el Partido Demócrata Progresista, entre otros", agrega.

Asimismo, subraya que "hoy la realidad nos lleva a ampliar ese espacio, pero siempre sobre la base de acuerdos para gobernar de manera decente, participativa, eficiente y solidaria la provincia de Santa Fe". En tal sentido, remarcó que "vamos a este nuevo frente con nuestros principios, valores y legado, con el objetivo de representar en una elección primaria la identidad socialista y progresista".

"Tenemos la vocación y el convencimiento para volver a gobernar nuestra provincia y confiamos en nuestra capacidad electoral para conseguirlo. Contamos con dirigentes para liderar el cambio que necesita esta provincia y los equipos técnicos para ponerla nuevamente en el sendero que nunca debió abandonar", destaca el documento. "En ese marco, el avance de las conversaciones con otras fuerzas políticas que recupere la senda transformadora en Santa Fe no fue una decisión aislada de un grupo minoritario, sino la clara expresión mayoritaria de compañeras y compañeros con distintas responsabilidades institucionales y partidarias a lo largo y ancho de la provincia", amplía.

También señala que "durante todo el año 2022 desarrollamos en cada uno de los departamentos de la provincia numerosos plenarios que contaron con una importante participación de compañeros y compañeras, donde dialogamos, debatimos, opinamos y elaboramos opciones para consensuar mayoritariamente una herramienta electoral que le permita a Santa Fe recuperar políticas de transformación, en sintonía con lo hecho cuando la ciudadanía nos otorgó la responsabilidad de gobernar la provincia durante doce años". "En ese camino resultó imprescindible escuchar la opinión de todos los compañeros y compañeras, y de los más de 40 intendentes/as y presidentes/as comunales del PS en la provincia, quienes llevan adelante cotidianamente acciones de gobierno que mejoran la calidad de vida de los vecinos y vecinas que los eligieron para conducir estos pueblos y ciudades", consigna.

"Como consecuencia de este diálogo entendimos que no alcanza con ser solo una fuerza que exprese de manera testimonial una alternativa a las dificultades generadas por la administración Perotti, sino que el desafío real de quienes creemos en la política como acción cotidiana para cambiarle la vida a la gente es construir una herramienta que permita a nuestras autoridades locales ser parte de un proyecto provincial que los acompañe en el camino de profundizar las acciones transformadoras que hoy, pese a los inconveniente mencionados, están desarrollando", plantea a la hora de argumentar la participación en el frente de frentes.

Además, indica que "nos hicimos eco de compañeras y compañeros que forman parte de gobiernos de otros partidos en el marco de una histórica construcción frentista en otras ciudades y comunas, de concejales, de representantes de las minorías, de ciudadanos y ciudadanas, de organizaciones sociales e instituciones de la sociedad civil que nos reclamaban que prioricemos las coincidencias por sobre las diferencias para reconstruir, en base a la realidad que vivimos en el presente, una nueva propuesta que rescate las mejores prácticas de las llevadas adelante por los gobiernos del Frente Progresista".

"Como siempre lo hemos hecho, esta política frentista será definida oportunamente en el Congreso Provincial citado a tal efecto para el próximo 22 de abril", detalla. "De cara a este nuevo desafío, no partimos de cero ni lanzamos promesas de campaña. Lo que dijimos que íbamos a hacer ya lo hicimos y son derechos reconocidos. Los hospitales, los acueductos y las escuelas, la inversión en ciencia y tecnología, la descentralización y la honestidad en la administración del Estado fueron resultados palpables que la ciudadanía corroboró durante tres gobiernos provinciales", resalta.

Y al referirse a Perotti advierte que "hoy la provincia carece de un gobierno que ofrezca un plan para mejorar la vida de

los santafesinas y santafesinos, un gobierno que defienda a Santa Fe sin miedo y sin oportunismo frente a la discriminación constante a la que es sometida por parte del gobierno nacional".