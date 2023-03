El kirchnerismo apuntó contra el Presidente

El kirchnerismo duro apuntó ayer contra el presidente Alberto Fernández para que se baje de la pelea electoral del Frente de Todos y llamó a "romper" la proscripción de la vicepresidenta Cristina Kirchner durante un plenario en el partido bonaerense de Avellaneda.

Durante el encuentro que se desarrolló en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Avellaneda, el diputado nacional y presidente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, Máximo Kirchner, apuntó contra el Presidente sin hacer uso de nombres propios: "Hay compañeros más interesados en ganarle a Cristina que en sacar el país adelante".

En ese marco, el referente de La Cámpora usó una indirecta para exigirle al jefe de Estado que se baje de la pelea electoral: "Esas son las diferencias claras que hay. Una compañera (Cristina Kirchner) que en 2019 diseñó la victoria del peronismo para que la gente vuelva a la Casa Rosada y algunos que todavía dudan de lo que tienen que hacer para ponerse realmente a disposición del conjunto y abandonar las aventuras personales".

"Es hora del pueblo, es hora de la gente. Más que agradecidos deberían estar algunos con estar en lugar con los que cualquier argentino sueña. Más humildad compañero", disparó Máximo Kirchner.

Al cierre de la actividad que se convocó bajo la consigna "Luche y Vuelve, Cristina 2023", el referente de La Cámpora aseveró: "Es bastante mediocre como fuerza política resignarnos a que el máximo valor o propuesta que tenemos es que no vuelva Mauricio Macri o cualquiera de sus copias. Necesitamos como fuerza política representar los intereses de las grandes mayorías populares argentinas, como ha sido siempre nuestra historia".

En otro tramo de su su intervención, el diputado nacional sentenció: "Nos debemos como espacio político una discusión y un debate sobre cuáles compromisos pudimos asumir y cumplir y cuáles tenemos pendientes como fuerza política con los argentinos que en 2019 concurrieron a las urnas para dar por terminado un corto proceso pero inmensamente dañinos para nuestro país".

"Muchos se valieron del triunfo de 2019 para acceder al poder y ahora se hacen los distraídos para hacer lo que tienen que hacer", retrucó Máximo Kirchner.

En tanto, otro de los encargados del cierre de la actividad fue el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien planteó: "Fueron 18 años de lucha y resistencia pero también durante esos 18 años donde (Juan Domingo) Perón y el partido estaban prohibidos hubo algunos vivos que pensaron que podían hacer un peronismo sin Perón. No se podía, como hoy no se puede hacer un peronismo sin Cristina". (NA)