River recibe a Godoy Cruz y Boca visita a Bandield

También hoy Racing juega con Sarmiento y Estudiantes vs Huracán.

River recibirá hoy a Godoy Cruz con el objetivo de retornar al triunfo como local e ilusionarse con quedar como líder de la Liga Profesional 2023.

El encuentro se disputará en el estadio Monumental desde las 19:15, tendrá al rafaelino Silvio Trucco como árbitro principal y en el VAR dará el presente Diego Abal, y contará con la transmisión de ESPN Premium.

River llega a este encuentro luego de vencer, el miércoles, a Racing de Córdoba por los 32avos de final de la Copa Argentina. En lo que a la Liga Profesional respecta, derrotó como visitante 2-0 a Lanús, aunque su última presentación como local decepcionó ante Arsenal y cayó por 2 a 1.



EL XENEIZE ANTE EL TALADRO



Boca visitará al necesitado Banfield con el objetivo de volver al triunfo y ubicarse en los primeros puestos de la Liga Profesional 2023. El encuentro se disputará en el estadio Florencio Sola desde las 21:30, tendrá a Hernán Mastrangelo como árbitro principal y en el VAR dará el presente Nazareno Arasa, y contará con la transmisión de TNT Sports.



OTROS PARTIDOS: 17hs Racing vs Sarmiento de Junín, 19.15hs Estudiantes vs Huracán.



Las probables formaciones:



Estadio: Monumental, Capital Federal.

Árbitro: Silvio Trucco. VAR: Diego Abal.

Hora inicio: 19:15. TV: ESPN Premium.



River: Franco Armani; Robert Rojas, Leandro González Pirez, Enzo Díaz, Milton Casco; José Paradela, Enzo Pérez, Esequiel Barco, Ignacio Fernández; Lucas Beltrán y Miguel Borja. DT: Martín Demichelis.



Godoy Cruz: Diego Rodríguez; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Thomas Galdames; Bruno Leyes, Gonzalo Abrego, Roberto Fernández, Hernán López, Tomás Conechny; Salomón Rodríguez. DT: Diego Flores.



BANFIELD vs BOCA



Estadio: Florencio Sola.

Árbitro: Hernán Mastrangelo. VAR: Nazareno Arasa.

Hora inicio: 21:30. TV: TNT Sports.



Banfield: Facundo Cambeses; Matías Romero, Alejandro Maciel, Emanuel Olivera, Emmanuel Insua; Alejandro Cabrera, Eric Remedi, Brahian Aleman; Juan Bisanz, Andrés Chávez y Sebastián Sosa Sánchez. DT: Javier Sanguinetti.

Boca: Sergio Romero; Luis Advíncula, Bruno Valdez, Jorge Figal, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Óscar Romero; Sebastián Villa, Luca Langoni y Darío Benedetto. DT: Hugo Benjamín Ibarra.