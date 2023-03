Ciarrocchi se quedó con lo mejor en TopRace V6

Se terminó la primera sesión clasificatoria del año. El calor fue un factor invitado a esta fiesta que dejó su huella y tendrá una fuerte presencia en la definición de la primera fecha cuando este domingo se desarrolle la primera competencia final de la temporada 2023 para el TopRace V6 en el autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de Buenos Aires.

Todas las sospechas recaían sobre el auto de Luis José Di Palma del Octanos Competición al igual que sobre el de Jorge Barrio con el SDE Competición, quienes se habían mostrado veloces y firmes en la previa.

Algo mas atrás y con menos chances aparecía Marcelo Ciarrocchi con la unidad del equipo Linconl MotorSport.

La primera parte de la sesión fue un claro testeo de la realidad de la pista. Las condiciones del clima imponían sus condiciones y eso generaba un interrogante entre los distintos equipos.

Así fue desarrollándose la parte inicial de la clasificación que comenzó con la Q1 dividida en dos grupos, A y B.

Después llegó el segundo corte clasificatorio con los 10 mejores y la parte final reunió a los mejores cinco de la tarde: Di Palma, Barrio, Facundo Aldrighetti y Diego Azar, junto a Ciarrocchi, fueron los candidatos que en los últimos cinco minutos salieron a pista buscando quedarse con lo mejor de la tarde.

El primer golpe lo dio Di Palma y el principal retador era Barrio hasta que apareció Ciarrocchi para romper los pronósticos y quedarse con la pole de la tarde porteña que alcanzó algo más de 38 grados de temperatura siendo récord histórico para la ciudad que no registraba estas elevadas temperaturas desde 120 años.

El cordobés de Almafuerte cerró una gran vuelta con un tiempo de 1m53s634 y superó a Barrio por tan solo 18 milésimas, quedando tercero "Josito", dejando cuarto al bicampeón Diego Azar y quinto a Aldrighetti.

Así se cerró la primera clasificación de la temporada en la pista, pero al concluir la actividad para el TopRace V6 el auto de Jorge Barrio no superó la técnica y fue sancionado por lo que este domingo largará desde el fondo de la grilla.

Clasificación oficial: 1° Marcelo Ciarrocchi (Ford), en 1m53s633; 2° Luis José Di Palma (Fiat) a 68 milésimas; 3° Diego Azar (Lexus) a 263 y 4° Facundo Aldrighetti (Lexus) a 328.

Compartieron la actividad las teloneras, TopRace Series y TopRace Juniors, con estos resultados:

TopRace Series (clasificación): 1° Lucas Bohdanowicz (Toyota), en 1m57s379; 2° Norberto Rosso (Ford) a 108 milésimas; 3° Diego Verriello (Fiat) a 539; 4° Emmanuel Pérez Bravo (Chevrolet) a 1s430 y 5° Leandro González (Toyota) a 1s758.

TopRace Junior (Sprint - 5 vueltas): 1° Juan Cruz Roca (Mercedes Benz), en 7m48s496; 2° Nicolás Villamayor (Mercedes Benz) a 8s404; 3° Alexis May (Chevrolet) a 10s437; 4° Fabián Almada (Toyota) a 11s400; 5° Agustín Joseph (Chevrolet) a 15s461; 6° Adrián Ciocci (Chevrolet) a 15s504 y 7° Emmanuel Casella (Mercedes Benz) a 20s357.

Cronograma: hoy finalizará la actividad en estos horarios, a las 10:10 final TopRace Junior; a las 11:25 final TopRace V6 y a las 12:30 final TopRace Series.