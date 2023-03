Rubiolo: “Mi sueño es ganarme el lugar en Los Pumas, quiero jugar”

Pedro Rubiolo viene de un 2022 tremendo, con una escala en lo deportivo extraordinaria y metas para este 2023 que no lo detienen en su marcha.

En un ‘abrir y cerrar de ojos’ del año pasado, el rafaelino formado en CRAR disputó la Súper Liga Americana de Rugby, donde se ganó la titularidad en Jaguares XV; disputó con Pumitas el Oceanía Rugby U20 Championship; el TRL para CRAR y su paso a Duendes para jugar el Torneo del Interior; la invitación para entrenarse con Los Pumas; la convocatoria para la gira por Sudáfrica en la última fecha el Rugby Championship; y su debut en el seleccionado mayor argentino en Durban; La gira europea de Los Pumas en la ventana de noviembre; y cerró el año con su pase al elenco de los Falcons de Newcastle, Inglaterra. A pleno.

En enero debutó en el conjunto inglés disputando la Challenger Cup y luego en la Premiership; días atrás incluso tuvo su debut como titular. Ayer volvió a estar desde el inicio, en la segunda línea, en la derrota de su equipo como visitante por 24-5 ante Exeter.

Ahora, el forward de 20 años, de 1 metro 91 y 114 kilos, fue convocado por Michael Cheika para la primera concentración de Los Pumas con vistas al Championship 2023 y la Copa del Mundo en Francia.



“Voy a pelear por ese lugar para el Mundial”, confesó Pedro Rubiolo, y agregó: “Mi sueño es ganarme el lugar en Los Pumas, yo quiero jugar, lo hablé con Michael, mi prioridad por estos días es el club, trabajo para ganarme mi lugar y jugar mucho”.



A base de esfuerzo, sacrificio y perseverancia, el rafaelino fue atravesando todas las etapas necesarias para vivir este presente. Y recordando el estupendo 2022, Rubiolo contó: “Fue todo muy rápido, de un día para otro me tuve que cambiar de club para buscar más nivel, me llega la oportunidad para ir una semana a entrenar con Los Pumas en Buenos Aires para el partido con Sudáfrica, viajar a Durban y esa misma semana al banco y el debut. Fue todo muy rápido”.



Y recordó: “Ya entrenar, aquel primer llamado para sumarse a los entrenamientos era muchísimo. Pero yo lo tenía bien en claro, quería mostrarme, que me vean y me empiecen a tener en cuenta”. Y en su corta carrera deportiva, hubo un quiebre: “Esa gira a Durban fue una locura, después de ese partido (que incluso jugó con Mayco Vivas, dos rafaelinos surgidos de CRAR en el seleccionado mayor) me cambió la vida, pocas personas tienen la suerte de tener un camp, soy un privilegiado”.



En cuanto a la adaptación, Pedro señaló: “Me pude adaptar bien, todos los compañeros tienen un gran nivel, todos hacen bien lo que tienen que hacer y eso te facilita todo, te ayuda para que uno pueda hacer las cosas de la mejor manera”.



Por último, y en relación a su decisión de emigrar al rugby de Inglaterra, el rafaelino confesó. “En lo personal fue una decisión algo difícil pero en lo deportivo era una oportunidad que no podía dejar pasar, es lo que necesito en estos momentos, seguir creciendo, seguir mejorando, ganando nivel y jugar en el mejor rugby que pueda para poder lograr mi sueño”.



SE VIENE EL CAMP EN PARÍS



Michael Cheika definió a los 38 protagonistas, más dos jugadores invitados, que estarán entrenando entre el 13 y 15 de marzo en la capital francesa. "Queremos que estén todos preparados en fuerza y excelencia para jugar en este nivel", señaló Michael antes del viaje.

En las instalaciones del Stade Français, el entrenador australiano estará al mando del primer Camp del año, donde preparará varios aspectos de cara al apretado calendario que vivirá el seleccionado en los próximos meses. “Nuestro primer objetivo es estar todos juntos. Tenemos una planificación muy clara de cada jugador para definir quiénes pueden estar en el Rugby Championship. Los jugadores lo saben, pero vamos a esperar para definir y tomar la decisión de qué plantel vamos a convocar”, comentó Cheika

Debido a las lesiones sufridas en el puesto de medio-scrum se tomó la decisión de incluir como invitados a Nicolás Viola de Jockey Club de Córdoba y a Genaro Podestá de Marista Rugby Club de Mendoza para suplir esas ausencias en el equipo e involucrarlos como jugadores de desarrollo. Por su parte, el staff técnico decidido que tanto Eliseo Morales y Rodrigo Martínez, ambos de Pampas, como también Franco Molina, de Dogos XV, no fueran convocados en el Camp para priorizar su trabajo en las dos franquicias argentinas que se encuentran disputando la Súper Rugby Américas.

Asimismo, el rafaelino Mayco Vivas y Nicolás Sánchez, con sendas lesiones, no fueron cedidos por sus clubes europeos. Además, debido a la demanda de horas que requieren los viajes, Pablo Matera (en Japón), Martín Bogado (en Nueva Zelanda) y Santiago Medrano (en Australia) no se unirán en esta oportunidad a la actividad del plantel argentino.



Plantel de Los Pumas para la concentración en París:



Tomás Albornoz, Matías Alemanno, Lautaro Bazán Vélez, Eduardo Bello, Gonzalo Bertranou, Emiliano Boffelli, Rodrigo Bruni, Ignacio Calles, Sebastián Cancelliere, Mateo Carreras, Santiago Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Santiago Cordero, Agustín Creevy, Tomás Cubelli, Jerónimo de la Fuente, Bautista Delguy, Thomas Gallo, Francisco Gómez Kodela, Juan Martín González, Santiago Grondona, Juan Imhoff, Facundo Isa, Marcos Kremer, Tomás Lavanini, Juan Cruz Mallia, Julián Montoya, Matías Moroni, Matías Orlando, Joaquín Oviedo, Lucas Paulos, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Ignacio Ruiz, Joel Sclavi, Santiago Socino, Nahuel Tetaz Chaparro, Nicolás Viola y Genaro Podestá.