Francia hace historia en Twickenham

Con una demostración de rugby total, Francia hizo historia al imponerse ayer a Inglaterra por 53-10, la mayor diferencia lograda nunca en Twickenham, y mantiene opciones de lograr la presente edición del Torneo Seis Naciones.

Los 43 puntos de diferencia suponen la mayor victoria de los 'Bleus' en suelo inglés, superando los 25 puntos logrados en los triunfos en 1972 (37-12) y 2006 (31-6). Hacía 18 años que Francia no ganaba en Twickenham.

Para Inglaterra, cuna del rugby, es la tercera mayor derrota de su historia.

El XV del Gallo, que humilló al equipo inglés con siete 'tries' anotados, debe esperar a que este domingo (12hs) Irlanda no gane a Escocia, que también aspira al título, para saber si llega con opciones de levantar el trofeo en la última jornada, el próximo fin de semana, que jugará contra Gales, que ayer logró su primera victoria frente a Italia (29-17).

Francia se coloca con 15 puntos en la clasificación, empatado con Irlanda, mientras que Escocia suma 10, pero con opciones de levantar el título en caso de éxito el domingo ante el XV del Trébol.