“La derrota es dolorosa, no deja de ser un aprendizaje”

Atlético de Rafaela no pudo con Ferro Carril Oeste, por la quinta fecha de la zona B de la Primera Nacional. Con el 2-1 en el Monumental el elenco de Caballito le quitó el invicto a la ‘Crema’, que hasta aquí había sumado tres victorias y un empate.



Tras el encuentro, el entrenador Ezequiel Medrán analizó la derrota en conferencia de prensa e indicó: “Fue un partido difícil, complejo. Arrancamos perdiendo, encontramos el gol a través de una pelota parada. Creo que fue un partido que lo jugamos apresurados, siento que eso nos hizo estar imprecisos, no tener claridad sobre todo en zona ofensiva, nos sirvieron la pelota y después nos costó progresar, tuvimos situaciones de gol pero no fuimos tan claros en los metros finales”.



-Ferro no había ganado en el torneo y tuvo un gran partido. ¿Se vieron sorprendidos?



-Sabíamos al rival que enfrentábamos, más allá lo que marca la tabla; sabíamos que era un equipo que tiene funcionamiento, buenos jugadores y si tiene un buen día te la puede hacer pasar mal. Nosotros hacemos mucho hincapié en lo que venimos trabajando, en el día a día y nos tocó un partido complejo y no tuvimos la capacidad de resolverlo de buena manera como lo veníamos haciendo.



-Hubo un equipo que fue superior al otro. No estuvieron precisos en ofensiva y en el segundo tiempo, principalmente, les costó mucho más.



-Proponemos partidos intensos, físicos. El equipo siempre pensó en el arco rival, tuvimos intenciones más allá de ir a buscar el empate, en nuestra casa de ir a buscar el resultado, el triunfo, a través de eso sufrimos una contra que no la pudimos resolver. En líneas generales cuando tenés un equipo con intenciones de trabajar y pensar en el arco de enfrente tal vez no buscando los mejores caminos pero con claras intenciones de querer ganar acá en casa.



-¿Qué les faltó para ser el equipo de las presentaciones anteriores, principalmente acá en Rafaela?



-Faltó serenidad a lo largo del partido, jugamos apresurados, con la intención de ganarlo pero ese apresuramiento nos hizo por momentos equivocar los caminos. Esa necesidad de avanzar y de pensar en el arco de enfrente, pero no tomamos las mejores decisiones. Hay que dar vuelta de página y analizaremos lo que pasó y pensar en el partido en Jujuy.



-Analizando lo que supieron hacer en los encuentros anteriores y este, ¿es un paso atrás?



-Si el equipo puede asimilar esta derrota, que es dolorosa, no deja de ser un aprendizaje. Nosotros estamos construyendo, el camino por delante es largo. Se pueden presentar estos inconvenientes, no era lo esperado pero ahora se ve la personalidad y el carácter para seguir avanzando. Son pruebas constantes que tenemos que seguir respondiendo para reponerse, pero no hay que dramatizar, duele, el marco de la gente es una clara señal que creen en el trabajo, en lo que venimos demostrando día a día junto a los chicos y hay que mantener la calma, seguir trabajando y pensar en el partido ante Jujuy.