Curioso: un defensor que quiere ser jefe de fiscales

En las últimas horas de la semana que concluye se conocieron los resultados de las evaluaciones de quienes se postularon para las diferentes fiscalías regionales. La semana que viene, las ternas serán elevadas al gobernador.

Siete de los postulantes para suceder a Carlos Arietti como Fiscal Regional de Santa Fe "superaron ampliamente" las pautas de evaluación establecidas en el concurso que se propone definir a las nuevas autoridades del Ministerio Público de la Acusación en la capital provincial. En ese grupo se incluyen los fiscales rafaelinos Gabriela Lema y Diego Vigo, publicó El Litoral.

En tanto que, para la Fiscalía Regional N° 5 de Rafaela, superaron ampliamente los objetivos Gabriela Lema, Alejandro Sinópoli, Orlando Tonioli y Carlos Vottero. Vanina Mudry no superó la prueba.

De estos surgirá la terna que deberá elaborar el jurado -es inminente- para que posteriormente, el Consejo de la Magistratura la eleve al gobernador. El mandatario escogerá a uno/a de los tres y su nombre estará plasmado en el pliego respectivo a la Asamblea Legislativa.



EL CURIOSO CASO DE

UN DEFENSOR PÚBLICO

Como se ha dicho, para la Fiscalía Regional N° 5 de Rafaela, superaron ampliamente los objetivos los locales Gabriela Lema y Carlos Vottero; en tanto que también compiten los foráneos Alejandro Sinópoli, y Orlando Tonioli.

De estos, los fiscales Vottero y Lema son ampliamente conocidos en el foro penal local, en tanto que con los foráneos se presenta el curioso caso de un defensor público que quiere dirigir a sus -hasta ahora- adversarios judiciales, los fiscales del MPA, en este caso los de Rafaela. Se trata del defensor público del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP) de Reconquista, Dr. Orlando Tonioli.

No deja de llamar la atención que un defensor público que siempre litigó con fiscales ahora quiera ser su jefe.

Este sería el único caso de un defensor en el concurso por dirigir la Fiscalía Regional N° 5 de Rafaela y de ahí lo llamativo. No hay ningún otro defensor de la Defensa Pública que se haya presentado para dirigir fiscales.

Además, este Defensor, paralelamente a que se presentó para dirigir la Fiscalía Regional de Rafaela se presentó para dirigir a la Defensoría Regional de Reconquista.

Sin dudas tiene toda la libertad de hacerlo, no obstante que para el ciudadano común resulte un tanto contradictorio, dirigir a defensores o fiscales como si fuera la misma tarea.



EL CONTEXTO QUE

PLANTEA RAFAELA

En el contexto actual de lucha frontal contra la inseguridad que se viene desarrollando en Rafaela, con el Comando Unificado y la Fiscalía Regional como actores de peso, esta lucha necesita los mejores fiscales para liderar, es decir con la mayor experiencia posible.

El nuevo fiscal regional -tal como lo hicieron sus predecesores Carlos Arietti y Diego Vigo- debe conocer la realidad de esta región, si es posible

tener vínculos aquí y arraigo. En el caso que se mencionó el aspirante a Jefe, trabaja en Reconquista, pero es rosarino, planteando dirigir a fiscales de Rafaela. Sin dudas todas realidades diferentes.

Para concluir sobre este tema, en su entrevista para Defensor Regional, el candidato Tonioli causó polémica cuando definió a los condenados en juicio abreviado como “presos sin proceso”, manifestándose contrario a este procedimiento.

Sin dudas todos estos, elementos que no le impiden competir para el cargo que aspira en Rafaela, pero que a propios y extraños no dejan de llamarle la atención.