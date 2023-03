Castellano en el Centro de Día Rafaela Oeste

El Centro de Día Rafaela Oeste funciona en avenida Luis Fanti 1.680 y tiene como principal objetivo la promoción, prevención y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En ese contexto, durante el verano se llevaron a cabo diferentes actividades deportivas, recreativas, educativas y culturales, a partir de las políticas públicas de infancias y juventudes. No obstante, las actividades tienen continuidad durante todo el año. Las instalaciones del Centro de Día cuentan con dos sectores cerrados, una cocina, un patio y un espacio verde amplio donde se trabaja en la contención e inclusión mediante el deporte, la cultura y la educación. En el predio se encuentra una pileta que en los meses de verano es utilizada por los programas de la Subsecretaría de Deportes y Recreación.

Melina, mamá de una nena de siete años, contó que “las actividades son hermosas. Mi hija se va feliz de la colonia. Disfruta mucho con sus amigos y amigas. Ella espera los días para venir y está muy contenta”. En tanto, Sandra manifestó que “es muy lindo todo lo que se hace en la colonia. Los chicos están felices y los profesores son divinos”. Remarcó que “a veces me quedo y otras me voy a casa, porque sé que acá están muy bien”. Por su parte, Hugo, papá de un nene de ocho años, explicó que “en la colonia juegan todo el día, pero además aprenden junto a sus compañeros. Los chicos y las chicas están encantados de venir y comparten todo porque los profes les enseñan a compartir con el grupo. Son muy solidarios”.

Pablo Petinatti, coordinador del Centro de Día Oeste que se ubica en barrio Los Nogales, sostuvo que “trabajamos con infancias, principalmente de 6 a 12 años. También hay espacios para otras edades. En el verano tuvimos la primera experiencia de juegos en el agua con un total de 140 chicos y chicas”. Una vez terminada la parte del verano, “comenzamos con las actividades del año”, agregó el coordinador, “donde se propone un espacio de juegos martes y jueves, desde las 18.30. Hacemos música, cocina y jugamos”. “La idea es sostener el espacio todo el año”, remarcó Petinatti, quien añadió que trabajan con nueve barrios y también se integran a escuelitas barriales, empresas y otras instituciones del sector”.

En el Centro de Día estuvo presente el intendente Luis Castellano; la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe; y el subsecretario de Deportes y Recreación, Ignacio Podio; quienes compartieron con chicas y chicos un momento de charla. El Intendente afirmó que “este es otro de los espacios que el Municipio dispone para infancias y adolescencias. Se trabaja todo el año con distintas actividades y los chicos y chicas se encuentran contenidos en este lugar”. “Juegan, practican deportes, tienen actividades culturales y además se hacen amigos. El sector Oeste necesita un lugar de estas características, como es la Pileta Municipal El Ceibo”, detalló Luis Castellano, quien también dialogó con padres y madres que se acercaron a buscar a sus hijos e hijas.