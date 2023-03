AMSAFE aceptó la oferta del 40% de aumento y ya no habrá más paros

Tras la realización de la asamblea provincial durante la mañana de este sábado, y continuando el camino de la postura que tomaron el viernes los gremios de la administración central, los docentes de escuelas públicas santafesinas nucleados en AMSAFE aprobaron la oferta del 40% de aumento salarial que le realizó el pasado jueves el gobierno provincial en el marco de la negociación paritaria. De este modo, se disipó el riesgo de que los gremios dispusieran una nueva medida de fuerza y los chicos volvieran a quedarse sin clases en Santa Fe, con lo cuál, al partir de este lunes, el ciclo lectivo 2023, que hasta el momento tuvo 4 días de clases en medio de dos paros de 48 horas, continuará con normalidad.

El resultado final asamblea provincial de AMSAFE fue el siguiente: por la aceptación votaron 16.538 afiliados y por el rechazo, 12,782, en tanto que entre anulados, en blanco y abstenciones hubo 137 sufragios. Es decir, una diferencia de menos de 4 mil votos.

Mientras tanto, en AMSAFE Castellanos se presentaron tres mociones, prevaleciendo, por amplio margen, la decisión de aceptar la propuesta mejorada del gobierno. Este fue el resultado de la votación:

* Moción 1: rechazo de la propuesta por insuficiente (paro de 72 hs y 72 hs, con asamblea evaluativa). Total de votos: 374.

* Moción 2: rechazo de la propuesta, reducción de los tramos (paro de 48 hs y 48 hs, con evaluación). Total de votos: 509.

* Moción 3: aceptar la propuesta emanada del acta paritaria. Total de votos: 852.

Hubo un total de 1.736 votantes y un solo voto en blanco y ninguna abstención.

En Rosario, no obstante, ganó por amplio margen el rechazo a la oferta, se presentaron cuatro mociones y la que planteaba no aceptar la oferta salarial obtuvo 4514 votos y las otras tres, en conjunto, 3651, y se contabilizaron 46 votos en blanco.

Cabe señalar que la provincia ofertó, a través del ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, un 40% de incremento salarial en tres tramos: 22% en marzo, 10% en mayo y 8% en julio. A esto se suma el incentivo docente, por lo que el aumento llegaría al 43,15%. Además, la oferta incorpora una cláusula de revisión y la reapertura de las negociaciones paritarias el 31 de julio y mejora un 7,5% la primera oferta que se hizo y que fue rechazada por los docentes.



"ACEPTAMOS CON EXIGENCIAS"

"En 24 horas, 29.457 compañeros debatieron y votaron a lo largo y ancho de la provincia con una posición mayoritaria de aceptar la propuesta paritaria", comunicó Rodrigo Alonso, secretario general de AMSAFE Provincial, al salir de la asamblea, que se llevó a cabo en la sede de la capital provincial. Al analizar el resultado, el gremialista dijo que "esta clara aceptación implica considerar que la propuesta ha sido mejorada, que contiene muchos de los puntos que veníamos planteando", pero advirtió que "también implica exigencias porque hay puntos que no están en el acta paritaria". Entre ellas, mencionó "las asignaciones familiares, que es algo que se tiene que incorporar, y la situación de la obra social, que es muy preocupante. También la resolución de asamblea plantea poder debatir las reformas educativas; no pueden ser definiciones unilaterales". Alonso entendió que esta segunda oferta salarial del gobierno "no fue una concesión, sino que fue una propuesta emanada de un plan de lucha que hemos llevado adelante los trabajadores y trabajadoras de la educación. Estratégicamente hemos decidido aceptar pero seguir exigiendo todo lo que falta". Mencionó que, con relación a la oferta anterior, esta nueva propuesta incorpora "elementos importantes" como la cláusula de actualización, los 10 mil pesos de material didáctico y volver a abrir la paritaria el 31 de julio; también todo lo relacionado a Ganancias y al monitoreo para mantener la proporcionalidad en las jubilaciones. Consultado sobre qué valoración hace de la gran cantidad de votos por el rechazo (más de 12 mil), respondió: "Hay valoraciones que han sido comunes, como que la propuesta ha sido mejorada, pero que también quedan muchos temas para poder tratar. ¿Qué termina inclinando la balanza? Que mayormente los compañeros entendieron que la mejor estrategia era aceptar la propuesta, poder salir todos juntos sin ningún tipo de descuento y fortalecer el sindicato para las peleas que vienen. También hay que decir que de las últimas votaciones esta fue una de las más holgadas".



MAÑANA, LOS PRIVADOS

En cuanto a los demás gremios que nuclean al magisterio, SADOP -de los privados- definirá este lunes, a las 10, en una asamblea de delegados a realizarse en el Solar de Mayo. Por el lado de la Unión Docentes Argentinos (UDA) ya comunicaron este viernes la aceptación al ofrecimiento de aumento salarial, en consonancia con lo dispuesto por los empleados del sector público nucleados en UPCN y ATE.