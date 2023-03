“El Liderazgo Femenino se refiere al estilo y crea un mundo para todos”

El miércoles 8 de marzo, en el que se celebró el Día Internacional de la Mujer, dio comienzo alrededor de las 20 hs. una interesante charla en la Sociedad Rural de Rafaela. La misma fue pensada para las mujeres pero con un mensaje dirigido a toda la sociedad, y sobre todo al mundo empresarial. Verónica Cipolatti, la disertante, es una joven profesional con vastos conocimientos y experiencia laboral, quien forma parte el directorio de su empresa familiar CCG Electrónica S.A. de la ciudad de Sunchales, y es a su vez cofundadora y directora de P!MIENTA Consultora Creativa, con sede en dicha ciudad y en Valencia (España).

Luego de la proyección de un spot motivacional actuado por Ricardo Darín cuyo mensaje final fue: “El respeto nos hace bien a todos”, siguieron las palabras de bienvenida de la presidente de Sociedad Rural Norma Bessone, quien expresó a la audiencia: “Esta es una fecha que tiene origen en un hecho muy duro, muy cruento, pero creo que hoy como mujeres estamos en condiciones realmente de hacer de este 8 de marzo un día de celebración. Mucho hemos logrado las mujeres, y entre todo lo que se ha dicho en estos tiempos, la síntesis es: mujeres, celebremos la fecha y trabajemos muchísimo para tener un mundo donde socialmente seamos iguales, humanitariamente diferentes, y sobre todo: libres”.

Seguido a esto, tuvo la palabra Romina Romero, presidente de G.A.M.A., que es un grupo de mujeres apasionadas por el campo con 28 años de trayectoria, que se convirtió en una de las subcomisiones de la Sociedad Rural de Rafaela más efectivas y relevantes. “La mujer se ha desarrollado no solo a nivel personal sino profesionalmente, y es importante que pueda formar parte de las instituciones y organizaciones en las que trabaje en forma complementaria con los varones, siempre en un marco de respeto y tolerancia aportando su mirada, su visión y su energía para poder lograr construir entre todos un mundo mejor y más equitativo, sobre todo para las generaciones futuras”, expresó a los presentes que en su mayoría eran mujeres. Y explicó el fin benéfico que también persiguió el evento, siendo posible la donación “como entrada solidaria” de 140 cajas de leche, las que serán donadas a la Casita del Niño de Rafaela, donde diariamente se alimenta a muchos niños de la ciudad.

La disertación de Verónica duró alrededor de una hora, y fue más que interesante. Bajo el título: “El futuro del liderazgo y el rol de la mujer: una mirada para empresas e instituciones que buscan crecer en el contexto actual”, esta charla propuso compartir experiencias de cómo diversas empresas e instituciones logran enfrentar los nuevos desafíos, en equipos de trabajo donde hombres y mujeres trabajan juntos por un mundo mejor.

Minutos antes de comenzar la charla, diario LA OPINIÓN dialogó con ella, quien de manera cordial nos interiorizó sobre su carrera y dijo: “Tengo una empresa familiar que hace automatismo para el sector agro, y soy una consultora de empresas especializada en todo lo que es desarrollo sostenible y transformación de los modelos de negocio de las empresas para que impacten positivamente en las personas y controlen el impacto ambiental”.

Y en cuanto a Liderazgo Femenino, comentó que hay una red global que se llama Voces Vitales que enseña a aprovechar a las mujeres y su estilo de liderazgo. “El liderazgo femenino puede ser de hombre o de mujer, es el estilo. La idea de hoy es fundamentalmente describir sus características, y como pymes -que son la gran mayoría del entramado empresarial argentino- aprovecharlas para afrontar los desafíos que se vienen en el contexto que implica el desarrollo sostenible con los cambios en el clima, las nuevas regulaciones, y las cuestiones sociales que vamos a enfrentar como comunidad”.

Explicó que en su agencia trabajan en proyectos que miden impacto. “Es mucho gestión de proyectos, porque si nos quedamos solo en lo discursivo se pierde mucho la esencia. Si mi negocio está generando este residuo, ¿a dónde va?, y ¿a quién se lo puedo dar para que lo reutilice? Así circula la economía. A las empresas les diseñamos los proyectos y las acompañamos a ejecutarlos, capacitando al equipo de trabajo para que después pueda hacerlo solo. La idea es acompañar siempre en un primer proyecto. Somos externos, pero nos convertimos en parte del equipo. Trabajamos para que las empresas entiendan los desafíos de la comunidad, y puedan participar en resolverlos porque no hay empresa exitosa en comunidades que no lo sean”, remarcó.

Ya en su disertación, la licenciada hizo referencia a que hoy nos enfrentamos a grandes desafíos que impactan en la vida de todas las personas e instituciones. La problemática ambiental está cambiando la matriz de producción mientras que las nuevas generaciones plantean una nueva forma de trabajar y consumir. Ante esta realidad, es necesario comprender qué tipo de liderazgos necesitamos, cómo implementarlos en nuestras instituciones y cuáles son los roles claves para lograr el desarrollo de negocios sostenibles. Aquí, el estilo de liderazgo femenino brinda una oportunidad de crear instituciones basadas en propósito, que inspiren a sus equipos de trabajo y creen un mundo para todos, sin dejar afuera a nadie.

Fueron muchas las aristas atrayentes que expresó la joven profesional, remarcando en su exposición cuatro características del liderazgo femenino que pueden ser aplicadas por todos para impactar positivamente en la sociedad: la horizontalidad, el trabajo colaborativo, ser abiertos a la innovación y el cambio, y utilizar la empatía táctica e inclusiva.

Remarcó que el trabajo siempre es en equipo, y que el mejor equipo “es el mixto”. En cuanto al rol de la mujer, indicó que es inspirar y abrir el camino a otras mujeres.

En relación al mundo empresarial, informó que las pymes argentinas representan el 45% del PBI, y que el 70% del empleo es privado. En este contexto expresó las siguientes frases: “Los agentes de cambio son las empresas”; “El equilibrio se debe dar entre economía, sociedad y ambiente”; “El futuro de las empresas será con líderes ágiles, innovadores y sostenibles”. Sostuvo también que se necesitarán empresas que cambien la matriz de producción al tener en cuenta el medioambiente, que incluyan a las nuevas generaciones que buscan trabajar con propósito, y el contexto mundial de incertidumbre que se vive, en lo que mencionó al COVID-19 y la guerra actual entre Ucrania y Rusia.

Luego de brindar un momento a los presentes para que expresen sus inquietudes, con un fuerte aplauso, se dio por finalizado este inolvidable encuentro en homenaje a las mujeres en su día.



SOBRE VERÓNICA CIPOLATTI

Es consultora de empresas y empresaria con más de 15 años de experiencia, especializada en desarrollo sostenible y responsabilidad social empresaria. A lo largo de su carrera desarrolló proyectos a nivel nacional e internacional junto a instituciones públicas y privadas con la meta de lograr el desarrollo de negocios que impacten positivamente en las personas y el ambiente.

En 2013 fue reconocida por el Foro Económico Mundial como “Global Shaper”, formando parte de una red de jóvenes reconocidos por su potencial, sus logros y su afán de hacer una contribución a sus comunidades.

Verónica fue la primera presidente Mujer del Centro Comercial, Industrial y de la Producción de Sunchales, su ciudad natal, y forma parte de la Federación de Industriales de Santa Fe joven (FISFE Joven) y de La Unión Industrial Joven (UIA Joven).

En su formación, Verónica es Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Siglo 21 (Argentina), Master en Educación por la Universidad Europea del Atlántico (España), Master en Administración de Empresas por la Universidad de Bari (Italia) y Certificada en Estrategias de Negocios Sostenibles por la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard.