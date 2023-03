Una noche con gran expectativa para Argentina

Esta noche se revelará la incógnita de adecuadas serán las películas , actores, actrices , directores, etc. que se merecerán a la dorada estatuilla de los premios Oscar.

"Todo en todas partes al mismo tiempo", de la dupla de cineastas estadounidenses Daniel Kwan y Daniel Scheinert, es la película con más nominaciones para la nonagésima quinta edición de los premios Oscar que se entregarán hoy en Los Ángeles, seguida por "Los espíritus de la isla" y la alemana "Sin novedad en el frente", publicó El Destape.

La siguiente es la nómina completa:



- Mejor película:"Avatar: El camino del agua", "Ellas hablan", "Elvis", "El triángulo de la tristeza", "Los espíritus de la isla", "Los Fabelman", "Sin novedad en el frente", "Tár" , "Todo en todas partes al mismo tiempo", "Top Gun: Maverick".



- Mejor dirección : Daniel Kwan y Daniel Scheinert ("Todo en todas partes al mismo tiempo"), Martin McDonagh ("Los espíritus de la isla"), Ruben Östlund ("El triángulo de la tristeza"), Steven Spielberg ("Los Fabelman"), Todd Field ("Tár").



- Mejor actor: Austin Butler ("Elvis"), Bill Nighy ("Living"), Brendan Fraser ("La ballena").





Ana de Armas ("Rubia"), Andrea Riseborough ("To Leslie"), Cate Blanchett ("Tár"), Michelle Williams ("Los Fabelman"), Michelle Yeoh ("Todo en todas partes al mismo tiempo").



- Mejor actor de reparto: Barry Keoghan ("Los espíritus de la isla"), Brendan Gleeson ("Los espíritus de la isla"), Brian Tyree Henry ("Causeway"), Judd Hirsch ("Los Fabelman"), Ke Huy Quan ("Todo en todas partes al mismo tiempo").



- Mejor actriz de reparto: Angela Bassett ("Pantera Negra: Wakanda por siempre"), Hong Chau ("La ballena"), Jamie Lee Curtis ("Todo en todas partes al mismo tiempo"), Kerry Condon ("Los espíritus de la isla"), Stephanie Hsu ("



- Mejor diseño de producción: "Avatar: El camino del agua", "Babylon", "Elvis", "Los Fabelman", "Sin novedad en el frente". -















Mejor diseño de vestuario: "Babylon", "Elvis", "La Sra. Harris va a París", "Pantera Negra: Wakanda por siempre", "Todo en todas partes al mismo tiempo".



- Mejor maquillaje y peinado: " Elvis", "La ballena", "Sin novedad en el frente", "The Batman", "Todo en todas partes al mismo tiempo".



- Mejores efectos visuales: "Avatar: El camino del agua", "Pantera Negra: Wakanda por siempre", "Sin novedad en el frente", "The Batman", "Top Gun: Maverick".



- Mejor sonido: "Avatar: El camino del agua", "Elvis", "Sin novedad en el frente", "The Batman", "Carter Burwell por "Los espíritus de la isla", John Williams por "Los Fabelman", Justin Hurwitz por "Babylon", Son Lux por "Todo en todas partes al mismo tiempo", Volker Bertelmann por "Sin novedad en el frente".



- Mejor canción original: Chandrabose y MM Keeravaani por "Naatu Naatu" ("RRR"), Diane Warren por "Applause" ("Tell It Like a Woman"), Lady Gaga y BloodPop por "Hold My Hand" ("Top Gun : Maverick"), Rihanna, Tems, Ryan Coogler y Ludwig Göransson por "Lift Me Up" (Pantera Negra: Wakanda por siempre"); Ryan Lott, David Byrne y Mitski por "This Is A Life" ("Todo en todas partes al mismo tiempo").



- Mejor película internacional: ""Cerca" (Bélgica), "EO" (Polonia), "Sin novedad en el frente" (Alemania), "The Quiet Girl" (Irlanda).



- Mejor película animada: "Gato con botas: El último deseo", "Marcel the Shell with Shoes On", "Monstruo del mar", "Pinocho de Guillermo del Toro", "Red".





- Mejor documental: "Una casa hecha de astillas", "Todo lo que respira", "Toda la belleza y el derramamiento de sangre", "Navalny", "Volcanes: La tragedia de Katia y Maurice Krafft".



- Mejor cortometraje: "An Irish Goodbye", "Ivalu", "Le Pupille", "Night Ride", "The Red Suitcase".



"Un avestruz me dijo que el mundo es falso y creo que lo creo", "Mercaderes de hielo", "Mi año de pollas", "El niño, el topo, el zorro y el caballo", "El marinero volador".



- Mejor cortometraje documental: "Haulout", "¿Cómo se mide un año?", "Un extraño en la puerta", "El elefante susurra", "El efecto Martha Mitchell".

Con información de Télam