Entre otros conceptos, Mársico expresó "no pueden soportar un aumento quienes no reciben un servicio eficiente, sino ineficiente, el suministro de agua potable debe mantener una presión mínima disponible de 7 metros de columna de agua todo los días del año, las 24 horas de cada día, a excepción de cortes excepcionales y las demandas pico locales y excepcionales con un límite de 2 horas cada 24 horas, acá son meses y días sin agua, horas y más horas sin el servicio; la inoperancia con que se presta el servicio no llevaron más que padecimientos a los vecinos de Rafaela".