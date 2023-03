Refuerzan las tareas de bloqueo por dengue

La Municipalidad de Rafaela a través de la Subsecretaría de Salud, continúa llevando adelante acciones de bloqueo a causa de la detección de casos confirmados por dengue, tanto en espacios públicos como en domicilios particulares. Se recuerda que se entiende por bloqueo a la fumigación de cien metros a la redonda del lugar donde se comprueba la existencia de un caso positivo de dengue. Actualmente se están realizando con mayor intensidad en los barrios Mosconi, San Martín, Jardín, 9 de Julio, Italia, Barranquitas, Malvinas Argentinas, Nuestra Señora de Luján, Amancay, Los Nogales y Villa Podio.



FUMIGACIÓN

El Municipio recuerda que la fumigación solo mata a algunos mosquitos adultos y no afecta a las larvas y a otros adultos que se siguen reproduciendo. En esa línea, se sigue el protocolo del Ministerio de Salud de la Nación. El mismo determina que únicamente debe fumigarse después de que se ha detectado un caso de dengue, o bien, cuando sea diagnosticado un brote epidemiológico, sobre un radio de ocho manzanas alrededor del lugar donde se identificó.

Por otro lado, las y los promotores ambientales e integrantes del equipo de salud de la ciudad, se encuentran recorriendo la zona para verificar posibles cuadros febriles. También, se están dando a conocer nuevamente las recomendaciones para prevenir el dengue y se entrega folletería informativa. Durante la recorrida puerta por puerta, las y los agentes realizan diferentes acciones como retirar recipientes con capacidad de acumular agua, los cuales sirven de criadero del mosquito Aedes Aegypti, vector de la enfermedad del dengue. La prevención se basa en el control integral de los criaderos a través del saneamiento ambiental.



LAS MEDIDAS

Es importante tener en cuenta que el mosquito Aedes Aegypti debe estar infectado para provocar la enfermedad. Por eso, es fundamental no favorecer su reproducción. La medida principal por excelencia, es eliminar de patios y casas los reservorios con agua estancada ya que allí es donde pueden haber huevos, larvas y mosquitos adultos. Estos reservorios pueden estar dentro de casas, en patios, balcones y jardines. Los baldes, las palanganas, los bidones o cualquier otro objeto que tenga tapa hacia arriba y que estén en uso, deben ser colocados boca abajo diariamente. También se deben cerrar herméticamente los tanques de agua y limpiar frecuentemente las canaletas de los desagües de lluvia. Hay que evitar tener plantas de agua en las viviendas. Aunque parezca que el agua está limpia, las larvas suelen esconderse entre las raíces. Por esto, no basta con cambiar el agua, sino directamente no poseer ese tipo de plantas en esta época.

Los platos que se colocan debajo de las macetas deben ser vaciados ya que son lugares que eligen las hembras para hacer puestas de huevos. Se recomienda no solo cambiar diariamente el agua de floreros y bebederos de animales, sino también lavarlos para eliminar huevos. Por otro lado, es sumamente importante colocar mosquiteros en puertas y ventanas, y tules en cunas y cochecitos. Resulta fundamental el uso de espirales o tabletas y repelentes habilitados.



RECOMENDACIONES

Las personas que presenten fiebre y otros síntomas como dolor de cabeza y de cuerpo, y piensen que puede tener dengue, se recomienda que consulten precozmente a un médico, y no automedicarse. Mientras duren los síntomas, deberán colocarse repelente cada 4 a 6 horas, y encender espirales en los ambientes de su domicilio.