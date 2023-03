"La pandemia ya es parte de la historia"

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia por coronavirus el 11 de marzo de 2020, más de dos meses después de que el gobierno de China notificara de los primeros casos de Covid-19. En Argentina, el 19 de marzo de 2020, con más 100 casos registrados y tres personas fallecidas por dicho virus originado en Asia, el presidente Alberto Fernández firmó el decreto 297/20 que establecía el inicio cuarentena en todo el país.

Precisamente, este sábado se cumplen tres años del inicio de la pandemia y la ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, dijo que la pandemia del coronavirus "ya forma parte de nuestra historia" y aseguró que la vacunación contra el Covid-19 fue "un antes y un después" en este dramático episodio mundial. La funcionaria destacó además que "nunca hubo una vacunación tan rápida" y destacó que en el futuro "seguramente" habrá picos de contagios como ocurre con otras enfermedades, aunque la situación ya no será grave.

En marzo de 2020 Martorano era la secretaria de Salud de la provincia, pero en junio de ese año asumió como ministra en reemplazo de Carlos Parola. Y le tocó a ella gestionar la cuarentena, las restricciones, el trabajo de los equipos de salud y la campaña de vacunación, a la que atribuye -a nivel mundial- la situación favorable que se vive hoy respecto de lo que sucedía por entonces.

En charla con Diario Uno de Santa Fe, Martorano analizó que "pasaron tres años de una catástrofe sanitaria mundial, la cual en primera instancia fue impensada y encontró al mundo sin preparación y sin experiencia de algo similar. De manera tal que no existía un manual de procedimiento y gestión que marque los escenarios y tratamientos posibles. Pienso que cuando pasen los años, mirando en perspectiva, vamos a entender la magnitud de lo que vivimos. En primera instancia, las poblaciones que tuvieron que enfrentarse a algo nuevo que cambió los paradigmas de vida absolutamente. Por otro lado, estuvieron los equipos sanitarios, donde la pasión y vocación salieron a flor de piel, evidenciando el trabajo en equipo".

Con respecto a la cuarentena y a las restricciones, la funcionaria destacó que "hoy viendo en retrospectiva, entiendo que estuvieron bien los tiempos de la cuarentena y las restricciones; es más, fueron fundamentales, porque lo que logramos fue retrasar los picos de contagio que venían. Sin las restricciones, estaríamos hablando de una tragedia porque necesitábamos todo el tiempo posible para la preparación de estructura y equipos; a modo de ejemplo, las camas en Santa Fe no alcanzaban, recordemos que se instaló un hospital de campaña. Lo más angustiante para nosotros eran los elementos de protección personal, equipamiento que vino de China y nos llevó tiempo conseguirlos. Además, el tiempo nos dio la posibilidad de la preparación de todo el personal de salud".

Y entre otros conceptos, si considera que la pandemia ya quedó en el pasado, la ministra destacó que "la pandemia ya forma parte de nuestra historia. El Covid-19 pasó a ser un virus estacional que seguramente tendrá aumentos de casos como con otras enfermedades, pero la vacunación fue un antes y un después. En la historia de la humanidad la vacunación es la que cambia la evolución de las enfermedades. En este caso, nosotros comenzamos en marzo del año 2020 y el 29 de diciembre de ese mismo año ya estábamos vacunando. Nunca existió una vacunación tan rápida y nos permitió en la segunda ola ya tener las primeras dosis; ya en la tercera ola con la variante ómicron los contagiados no ocupaban camas. Si bien no está definido aún, creo que estamos avanzando hacia una vacunación anual. Esto se definirá en el corto tiempo. Mientras tanto, continúa la vacunación tras 120 días de la última dosis de las vacunas en uso. Ya la población tiene otra evolución de inmunidad contra el virus, y aunque seguramente tengamos algún incremento en los contagios, será con una evolución estacional".