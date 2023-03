AMSAFE define este sábado si acepta la oferta del gobierno

Luego de que el gobierno santafesino realizara el jueves un nuevo ofrecimiento a los gremios docentes, mejorando la oferta anterior, este sábado finalmente se decidirá si AMSAFE la acepta o no y le pone punto final al plan de lucha que comenzó el 1 de marzo y en la que se produjeron dos paros de 48 horas y con tan sólo 4 días de clases en lo que va del ciclo lectivo 2023. La nueva propuesta consiste en una suba en tres tramos para alcanzar el 40% en julio, consistente en un 22% en marzo, 10% en mayo y un 8% en julio, superando la cifra del primer encuentro paritario del año, donde la provincia había ofertado un 33,5% escalonado, porcentaje que fue rechazado de plano tanto por los de la administración central como por los docentes y profesionales de la salud.

Si bien los gremios que agrupan a los docentes santafesinos valoraron como positiva esta segunda propuesta de la provincia, no se sabrá si la aceptan o no hasta tanto se realicen las votaciones en las asambleas de los gremios. En el caso de AMSAFE, las votaciones en las escuelas comenzaron este jueves y finalizarán este viernes, mientras que este sábado, bien tempranito, a partir de la hora 8, será el recuento de votos y la asamblea provincial.

Mientras tanto, y en relación a este conflicto docente, hay mociones de rechazo y aceptación en los principales departamento santafesinos del gremio que engloba a los docentes públicos. En la delegación AMSAFE del departamento Castellanos, los representantes definieron las mociones que serán evaluadas hasta este viernes por la tarde por los docentes en relación al nuevo ofrecimiento paritario del gobierno santafesino para luego tomar una resolución final en la asamblea de hoy. En este sentido, a diferencia de la primera reunión, aquí aparecieron dos alternativas que van hacia el rechazo y una tercera opción que apunta a la aceptación.

* Moción 1: rechazo con 2 semanas de paro de 72 horas y convocatoria a una asamblea evaluativa.

* Moción 2: rechazo con 2 semanas de paro de 48 horas, también con evaluación.

* Moción 3: aceptación de la oferta del gobierno.

Por su parte, en AMSAFE Rosario, en tanto, se pusieron a consideración de los afiliados cuatro propuestas, tres plantean el rechazo de la nueva propuesta salarial y una, la aceptación. Mientras que AMSAFE La Capital propusieron dos mociones por el rechazo y una por la aceptación. ¿Se impondrá la aceptación tal como lo hicieron ayer los gremios de la administración central -ver aparte-? ¿O tendremos más medidas de fuerza?

En tanto, Sadop comunicó que presentada esta propuesta y puesta en conocimiento a los delegados gremiales, el próximo lunes 13 a las 10, se llevará a cabo el encuentro para definir su aceptación o rechazo.