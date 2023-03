La Vicepresidenta pidió revisar el acuerdo con el FMI para que el país pueda crecer

La vicepresidenta Cristina Kirchner aseguró ayer que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) debe ser revisado para que la Argentina pueda crecer, al tiempo que pidió "alinear precios y salarios". "Hay que revisar ese acuerdo, pero no para no pagar, sino para que nos dejen crecer", enfatizó Cristina Kirchner, quien deslizó críticas al presidente Alberto Fernández, al contar una "infidencia" del momento de la negociación del Gobierno con el organismo internacional.

La ex presidenta sostuvo que la Argentina "no tiene moneda", a la vez que volvió a defender el déficit fiscal como herramienta para evitar la recesión. "A 40 años de democracia, no tenemos moneda", cuestionó la titular del Senado, al recibir una mención honoris causa en la Universidad de Río Negro.

"En una economía de las características de la Argentina este acuerdo es inflacionario", remarcó y detalló que los pagos de deuda en dólares, sin importaciones ni transferencias ni balanza turística, serán "en 2024 superiores a 15.400 millones de dólares; en 2505, a 18.500 millones de dólares; en 2026, a 19.200 millones de dólares; y los siguientes, cifras superiores a los 23.000 millones de dólares cada uno de los años".

Cristina Kirchner consideró necesario "acordar el patrón de acumulación que vamos a hacer para tener los dólares para las obligaciones del crecimiento, sin estereotipos, sin clichés; y con dirigentes políticos que se unan para revisar ese acuerdo para que nos dejen crecer", añadió en la disertación, durante la cual se refirió ampliamente al problema que supone para el país el binometarismo.

La ex mandataria, en tanto, reclamó que se debe "alinear precios y salarios para que el crecimiento no se lo lleven cuatro vivos". "No hay catástrofe más grande para la Argentina que el endeudamiento que se produjo en el gobierno entre 2015 y 2019", apuntó Cristina Kirchner, y sostuvo que "se van a tener que revisar las condiciones en las cuales se firmó el acuerdo" con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Para la funcionaria, “no hubo catástrofe más grande que en el endeudamiento que se produjo entre 2015 y 2019”, durante el gobierno de Mauricio Macri.

Según consideró, "esta Argentina bimonetaria lleva a esta Argentina con inflación". "Hay una gran discusión en cuanto a qué ocasiona esta inflación desmedida, a diferencia de otros países. Durante mucho tiempo se decía que si le aumentan los salarios, esto genera inflación", analizó la vicepresidenta. Al respecto, expresó: "Los que me dieron lecciones sobre cómo resolverlo, llevaron a la inflación al 54%. Está claro que los salarios no son la causa de la inflación".

Cristina Kirchner volvió a defender el déficit fiscal como herramienta económica, al indicar que "evidentemente en época de crisis es un instrumento que se necesita para evitar la recesión". "Porque si no podemos llegar a tener el infierno más temido, que es recesión con inflación y estamos al horno", enfatizó la presidenta del Senado.

En tanto, respondió a los economistas que proponen una dolarización: "La dolarización, de producirse en la Argentina, el gran sacrificio van a ser las clases medias. Los que cortan las calles no van a tener mayores problemas. El mayor consumidor de dólares son las clases medidas. Si hay una dolarización, el empobrecimiento de las clases medias no va a tener límites. ¿Cuánto va a valer su salario?". (NA-Télam)